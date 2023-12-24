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國際
2023-12-24 17:45:21

俄羅斯大選｜反戰前記者敦佐娃被拒登記參選　普京暫為唯一合資格總統候選人

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敦佐娃（Yekaterina Duntsova）

適逢俄羅斯總統普京宣告將競選連任，前電視台記者敦佐娃（Yekaterina Duntsova）以獨立政治家身份，主張結束與烏克蘭的戰爭，決定投入2024年的總統選舉。

不過在她提出申請3天後，選舉委員會一致投票拒絕了她的候選資格，理由是她的表格上有100項「錯誤」。敦佐娃表示將向最高法院上訴。

理由是表格上有100項「錯誤」

俄國總統選舉將於2024年3月舉行，這是普京對烏克蘭發動全面入侵以來的首次選舉。據悉除了敦佐娃之外，還有其他28人都申請參選，然而全都被俄羅斯選委會判定不符資格，至今仍只有普京是唯一可以登記的候選人。

俄羅斯選舉委員會主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）表示，敦佐娃因不符資格，將不被允許進入蒐集聯署的下一階段。

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俄羅斯於2020年進行了修憲，把總統任期從4年延長至6年，並取消了先前的任期，為普京的重新競選奠定了基礎。莫斯科當局篤定普京將在3月獲得勝選，克里姆林宮聲稱他得到了俄羅斯人的真正支持。

遭來電者批評後免除雞蛋和雞肉進口稅

在選委會做出決定後，敦佐娃很快就做出了回應。 她在Telegram上發文表示：「我們將向最高法院上訴，因為這一決定沒有法律依據。」

事實上在俄烏戰爭後，俄羅斯許多民眾也對普京感到不滿，使其聲望受到挑戰。據《BBC》報道，普京最近展示了一個屈服於民眾壓力的罕見例子。在一次公開電話談話中，一位來電者斥責他必須為雞肉和雞蛋的成本高漲而付出代價，普京隨後便決定免除雞蛋和雞肉的所有進口稅。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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