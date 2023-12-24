俄羅斯大選｜反戰前記者敦佐娃被拒登記參選　普京暫為唯一合資格總統候選人

適逢俄羅斯總統普京宣告將競選連任，前電視台記者敦佐娃（Yekaterina Duntsova）以獨立政治家身份，主張結束與烏克蘭的戰爭，決定投入2024年的總統選舉。

不過在她提出申請3天後，選舉委員會一致投票拒絕了她的候選資格，理由是她的表格上有100項「錯誤」。敦佐娃表示將向最高法院上訴。

理由是表格上有100項「錯誤」

俄國總統選舉將於2024年3月舉行，這是普京對烏克蘭發動全面入侵以來的首次選舉。據悉除了敦佐娃之外，還有其他28人都申請參選，然而全都被俄羅斯選委會判定不符資格，至今仍只有普京是唯一可以登記的候選人。

俄羅斯選舉委員會主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）表示，敦佐娃因不符資格，將不被允許進入蒐集聯署的下一階段。