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國際
2024-02-09 12:10:00

俄羅斯大選｜反戰參選人被DQ將上訴　外界料普京將輕鬆連任

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俄反戰參選人被DQ將上訴，外界料普京將輕鬆連任。(AP)

俄反戰參選人被DQ將上訴，外界料普京將輕鬆連任。(AP)

俄國總統大選定於下月1517日舉行。俄羅斯選舉委員會拒絕讓反戰參選人Boris Nadezhdin參加下月的總統大選，指其提名簽名存大量缺陷。Boris Nadezhdin表示，將向俄國最高法院提出質疑。外界估計，71歲的普京勝選幾乎沒有懸念

俄國中央選舉委員會表示，Boris Nadezhdin提交的10.5萬個簽名中，有逾9,000個簽名存在缺陷，包括一些簽名是死人的簽名，令Boris Nadezhdin僅剩95,587個簽名，少於登記成為總統候選人所需的10萬個簽名。

Boris Nadezhdin表示，他曾試圖對此提出質疑，但遭選舉委員會拒絕。他說：「我在俄羅斯各地收集了超過20萬個簽名。我們公開、誠實地進行了收集工作。」他指，根據所有民調，其支持度僅次普京，他表明不會放棄，並指將會向俄國最高法院對該決定提出質疑。

克里姆林宮：Boris Nadezhdin不是普京重要競爭對手。(資料圖片) 聖彼德堡早前有大批民眾排隊簽署提名Boris Nadezhdin參選。(AP)

克里姆林宮：Boris Nadezhdin不是普京重要競爭對手

60歲的Boris Nadezhdin對於俄國總統普京對烏克蘭發動全面戰爭，持相對批評的態度，雖然Boris Nadezhdin態度堅持，但《路透社》(Reuters)指，普京勝選幾乎沒有懸念。自1999年底以來，普京一直擔任總統(或總理)，他的勝利被廣泛認為已成定局。克里姆林宮早前曾表示，並不認為Boris Nadezhdin是普京的重要競爭對手。

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