俄羅斯大選｜普京得票逾87%成功連任總統　親證同意納瓦爾尼換囚協議

俄羅斯總統選舉一連三日的投票結束，投票率為74.2%，現任總統普京得票率逾87%，大幅拋離其餘3名對手，一如所料篤定當選，贏得另一個6年任期。

普京獲得87.8%的選票，共產黨候選人Nikolay Kharitonov以4%的得票率位居第二，新人Vladislav Davankov位居第三，極端民族主義者Leonid Slutsky居第四位。普京凌晨召開記者會宣布勝利，感謝選民的信任和支持，指選舉結果反映俄羅斯人民的共同意願，令國家更加強大，他將在新的任期繼續推動國家發展，包括令俄軍更加強大，並會盡一切努力，應對在烏克蘭戰事遇到的問題。普京又再次警告，如果西方國家的軍隊在烏克蘭出現，將會把全球帶到第三次世界大戰的邊緣，但相信沒有人想見到這個情況。在外交關係方面，普京指俄羅斯與中國的關係是互補，非常穩定，相信會持續合作，並會更加牢固。