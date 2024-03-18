俄羅斯大選｜納瓦爾尼遺孀柏林投票　稱於選票寫上丈夫名字

俄羅斯總統選舉投票最後一日，已故反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)的尤莉雅(Yulia Navalnaya)到俄羅斯駐柏林大使館排隊投票，有支持者向她獻花和高呼支持她的口號。尤莉雅投票後向傳媒和支持者表示，她在選票上寫上丈夫的姓名。當日最少有80人被捕。

納瓦爾尼生前曾呼籲民眾在星期日中午到票站，損毀選票或投票給其他候選人，以抗議總統普京尋求連任。俄羅斯多個票站中午有多人排隊投票。而除了德國外，俄羅斯駐歐洲多國的大使館外亦有大批俄羅斯人排隊投票，當中部分人表明是支持普京。在星期日投票期間，全國多處都有民眾響應納瓦爾尼支持者的號召，到票站外示威，最少80人被捕。