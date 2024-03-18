俄羅斯大選｜納瓦爾尼遺孀柏林投票　稱於選票寫上丈夫名字

俄羅斯總統選舉投票最後一日，已故反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)的尤莉雅(Yulia Navalnaya)到俄羅斯駐柏林大使館排隊投票，有支持者向她獻花和高呼支持她的口號。尤莉雅投票後向傳媒和支持者表示，她在選票上寫上丈夫的姓名。當日最少有80人被捕。
納瓦爾尼生前曾呼籲民眾在星期日中午到票站，損毀選票或投票給其他候選人，以抗議總統普京尋求連任。俄羅斯多個票站中午有多人排隊投票。而除了德國外，俄羅斯駐歐洲多國的大使館外亦有大批俄羅斯人排隊投票，當中部分人表明是支持普京。在星期日投票期間，全國多處都有民眾響應納瓦爾尼支持者的號召，到票站外示威，最少80人被捕。
尤莉雅：普京的主要對手早已入獄並於選舉前遇害
尤莉雅在進入柏林的俄羅斯大使館投票時，獲大批群眾吶喊支持。尤莉雅投票後在大使館外表示，她寫上納瓦爾尼名字，並指，普京的主要對手，早前入獄，並於總統選戰一個月前遇害。
普京於今次選舉最終獲得票率逾87%，大幅拋離其餘3名對手，成功贏得另一個6年任期。普京凌晨召開記者會宣布勝利，並首次提到納瓦爾尼的名字，證實他在納瓦爾尼死亡前幾日，已經同意透過交換囚犯協議，讓納瓦爾尼獲釋，條件是他永遠不返回俄羅斯，對於他最後在獄中離世表示傷感。