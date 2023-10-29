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國際
2023-10-29 16:15:54

俄羅斯女子年僅26歲就有22個子女　靠代母揚言同老公生夠105個

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俄羅斯女子年僅26歲就有22個子女　靠代母揚言同老公生夠105個

以前家中長輩常說「多子孫多福氣」，不過國外一名女子情況特殊，她年僅26歲，卻擁有22名子女，其中還有20個都在同一年出生，而她和丈夫還計劃，未來要生到「105個」。

有20位都是在2020年出生

據《每日郵報》（Daily Mail）報道，26歲的俄羅斯人克莉絲汀娜（Kristina Ozturk），在格魯吉亞度假時，認識了該國富豪的加利普（Galip Ozturk），兩人相戀後決定攜手步入婚姻。

原本克莉絲汀娜在前一段關係中，生下了今年8歲的女兒，婚後她和喜愛孩子的丈夫豪擲14.2萬英鎊（約135萬港元），透過代理孕母接連生下了21個孩子，而其中有20位，都是在2020年出生的。

老公坐監8年都可以「供精」

58歲加利普經營飯店有聲有色，擁有雄厚的財力，可以負擔22個小孩的生活開銷，為了減輕克莉絲汀娜的負擔，加利普還砸下大錢，聘僱了16位保母來照顧孩子們的日常起居，估計每年支付的保母薪水就高6.8萬英鎊（約64.5萬港元）。

不過加利普因為持有毒品，在2023年被判8年有期徒刑後入獄服刑，不過克里斯蒂娜表示，雖然獨自扶養孩子有時會讓她感到疲憊，但是兩人的「造人計劃」沒有因此停止，丈夫可以在獄中提供精子，兩人計劃要生「105個」孩子。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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