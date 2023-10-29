俄羅斯女子年僅26歲就有22個子女 靠代母揚言同老公生夠105個

以前家中長輩常說「多子孫多福氣」，不過國外一名女子情況特殊，她年僅26歲，卻擁有22名子女，其中還有20個都在同一年出生，而她和丈夫還計劃，未來要生到「105個」。

有20位都是在2020年出生

據《每日郵報》（Daily Mail）報道，26歲的俄羅斯人克莉絲汀娜（Kristina Ozturk），在格魯吉亞度假時，認識了該國富豪的加利普（Galip Ozturk），兩人相戀後決定攜手步入婚姻。

原本克莉絲汀娜在前一段關係中，生下了今年8歲的女兒，婚後她和喜愛孩子的丈夫豪擲14.2萬英鎊（約135萬港元），透過代理孕母接連生下了21個孩子，而其中有20位，都是在2020年出生的。