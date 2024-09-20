俄羅斯女首富夫妻反目　辦公大樓內率眾駁火2死7傷

18日，俄羅斯電商龍頭「Wildberries」莫斯科辦公室驚爆槍擊事件，造成2人死亡，7人受傷。對此，當事人各執一詞，引發輿論熱議。
綜合法新社與俄媒RTVI報道，俄羅斯女首富塔蒂亞娜（Tatiana Bakalchuk）與丈夫弗拉迪斯拉夫（Vladislav Bakalchuk）在2004年共同創辦了「Wildberries」（簡稱WB），目前塔蒂亞娜持有WB99%的股份，而弗拉迪斯拉夫僅擁有1%的股份。由於弗拉迪斯拉夫反對WB與廣告營運商Russ Group合併，塔蒂亞娜在今年7月宣布準備離婚。
事件中有近30人被捕
18日槍擊事件後，塔蒂亞娜聲稱這是她分居中的丈夫弗拉迪斯拉夫率領一群武裝人員強行闖入大樓並率先開火，企圖以武裝奪取公司決策權，而弗拉迪斯拉夫則指責她才是肇事者，他和同伴前往大樓進行談判時遭到襲擊。
據俄羅斯國家通訊社RIA引述執法部門的消息稱，此次事件中有近30人被捕。目前負責調查嚴重犯罪的俄羅斯調查委員會已立案偵查，並宣布受傷人員中有2名警察，WB聲稱有一名死者為該公司的保安人員。
身家高達74億美元
據悉，WB目前是俄羅斯最大的在線零售商之一和俄羅斯的電商龍頭，以時尚、鞋子和服裝類商品而聞名，深受年輕消費者的喜愛，覆蓋俄語國家並實現全球布局。截至7月，《富比世》（Forbes）估計塔蒂亞娜身家高達74億美元（約576億港元）。
這宗因夫妻反目引發的槍擊事件備受熱議。俄羅斯國家電視台主持人波波夫（Evgeny Popov）調侃道：「有時婚禮會有槍聲，而這裏卻是離婚。」還有俄羅斯媒體人嘲諷道：「他們怎麼不去保衛庫爾斯克地區呢？他們為何不上前線？這樣才有用武之地嘛。」
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❗️ BREAKING: There was a shooting at the Wildberries head office in Moscow— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2024
Office workers and students of a nearby university were evacuated.
Wildberries reported that Vladislav Bakalchuk, the husband of the company's owner, and armed guards tried to "illegally enter" the head… pic.twitter.com/4nAJAPzNTn