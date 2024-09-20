俄羅斯女首富夫妻反目　辦公大樓內率眾駁火2死7傷

綜合法新社與俄媒RTVI報導，俄羅斯女首富塔蒂亞娜（Tatiana Bakalchuk）與丈夫弗拉迪斯拉夫（Vladislav Bakalchuk）在2004年共同創辦了「Wildberries」（簡稱WB），目前塔蒂亞娜持有WB99%的股份，而弗拉迪斯拉夫僅擁有1%的股份。由於弗拉迪斯拉夫反對WB與廣告營運商Russ Group合併，塔蒂亞娜在今年7月宣布準備離婚。

18日，俄羅斯電商龍頭「Wildberries」莫斯科辦公室驚爆槍擊事件，造成2人死亡，7人受傷。對此，當事人各執一詞，引發輿論熱議。

綜合法新社與俄媒RTVI報道，俄羅斯女首富塔蒂亞娜（Tatiana Bakalchuk）與丈夫弗拉迪斯拉夫（Vladislav Bakalchuk）在2004年共同創辦了「Wildberries」（簡稱WB），目前塔蒂亞娜持有WB99%的股份，而弗拉迪斯拉夫僅擁有1%的股份。由於弗拉迪斯拉夫反對WB與廣告營運商Russ Group合併，塔蒂亞娜在今年7月宣布準備離婚。

事件中有近30人被捕

18日槍擊事件後，塔蒂亞娜聲稱這是她分居中的丈夫弗拉迪斯拉夫率領一群武裝人員強行闖入大樓並率先開火，企圖以武裝奪取公司決策權，而弗拉迪斯拉夫則指責她才是肇事者，他和同伴前往大樓進行談判時遭到襲擊。

據俄羅斯國家通訊社RIA引述執法部門的消息稱，此次事件中有近30人被捕。目前負責調查嚴重犯罪的俄羅斯調查委員會已立案偵查，並宣布受傷人員中有2名警察，WB聲稱有一名死者為該公司的保安人員。