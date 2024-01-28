俄羅斯威脅日增 美國據報擬在英國部署核武 15年來首次

英國《每日電訊報》周六(27日)援引美國國防部非機密文件報道，鑑於俄羅斯的威脅增加，美國計劃在英國部署核武，這將是15年來首次。 英美國防部回應 英國國防部發言人回應指，英國與北約長久以來的政策都是「不證實、也不否認」特定地點是否存在核武。美國國防部發言人則說，美國例行在盟友國家把軍事設施升級，這往往可見於非機密預算行政文件中，這些文件的用意不在揭露任何特定情況或基地細節。關於任何地點是否存在核武，美國的政策是「不證實、也不否認」。

英國空軍基地採購文件露端倪 《每日電訊報》報道，與英國空軍拉肯希斯(Lakenheath)基地有關的採購文件顯示，美國擬在該基地部署威力達二次大戰廣島原子彈3倍餘的B61-12核彈頭。 冷戰之後，考慮到莫斯科當局構成的威脅不如以往，美國在2008年將部署在英國的核彈撤出。 北約近期提升對俄羅斯的警戒。英國國防大臣夏博思(Grant Shapps)指出，世界正從「戰後」走向「戰前」時期，且5年內恐要面對多場涉及俄羅斯、中國、伊朗和北韓的衝突。德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)亦警告，俄羅斯恐在5至8年內攻擊北約。愛沙尼亞總理卡拉斯(Kaja Kallas)則說，歐洲只有3至5年可準備應戰俄羅斯。

俄羅斯威脅日增 北約軍方高層提警告 北約軍事委員會主席包爾(Rob Bauer)上將表示，西方國家應做好在未來20年內全面應戰俄羅斯的準備，這意味民眾與產業必須能被即時動員。各國也必須及早備戰，包括建構能在必要時快速生產武器彈藥、可靠的產業體系，以及可以有效率動員人力的制度。 英國陸軍總參謀長桑德斯(Patrick Sanders)上將近日在一場國際裝甲車會議發表演說時指，英國有必要預先為「全國動員」打好基礎；一般民眾應調整心態和思維，學習像軍隊一樣思考，並準備在戰爭期間實質支援常規部隊。首相府及國防部已否認英國擬由募兵走向徵兵制。