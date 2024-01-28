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國際
2024-01-28 22:45:16

俄羅斯威脅日增 美國據報擬在英國部署核武 15年來首次

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英國空軍拉肯希斯基地。(互聯網)

英國空軍拉肯希斯基地。(互聯網)

英國《每日電訊報》周六(27)援引美國國防部非機密文件報道，鑑於俄羅斯的威脅增加，美國計劃在英國部署核武，這將是15年來首次。

英美國防部回應

英國國防部發言人回應指，英國與北約長久以來的政策都是「不證實、也不否認」特定地點是否存在核武。美國國防部發言人則說，美國例行在盟友國家把軍事設施升級，這往往可見於非機密預算行政文件中，這些文件的用意不在揭露任何特定情況或基地細節。關於任何地點是否存在核武，美國的政策是「不證實、也不否認」。

英國空軍基地採購文件露端倪

《每日電訊報》報道，與英國空軍拉肯希斯(Lakenheath)基地有關的採購文件顯示，美國擬在該基地部署威力達二次大戰廣島原子彈3倍餘的B61-12核彈頭。

冷戰之後，考慮到莫斯科當局構成的威脅不如以往，美國在2008年將部署在英國的核彈撤出。

北約近期提升對俄羅斯的警戒。英國國防大臣夏博思(Grant Shapps)指出，世界正從「戰後」走向「戰前」時期，且5年內恐要面對多場涉及俄羅斯、中國、伊朗和北韓的衝突。德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)亦警告，俄羅斯恐在58年內攻擊北約。愛沙尼亞總理卡拉斯(Kaja Kallas)則說，歐洲只有35年可準備應戰俄羅斯。

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英國空軍拉肯希斯基地。(互聯網)

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俄羅斯威脅日增 北約軍方高層提警告

北約軍事委員會主席包爾(Rob Bauer)上將表示，西方國家應做好在未來20年內全面應戰俄羅斯的準備，這意味民眾與產業必須能被即時動員。各國也必須及早備戰，包括建構能在必要時快速生產武器彈藥、可靠的產業體系，以及可以有效率動員人力的制度。

英國陸軍總參謀長桑德斯(Patrick Sanders)上將近日在一場國際裝甲車會議發表演說時指，英國有必要預先為「全國動員」打好基礎；一般民眾應調整心態和思維，學習像軍隊一樣思考，並準備在戰爭期間實質支援常規部隊。首相府及國防部已否認英國擬由募兵走向徵兵制。

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在英國基地擬建美軍住宿

《每日電訊報》報道，美國國防部採購資料庫顯示，美國有「即將」(imminently)在拉肯希斯基地展開「核任務」的計劃。此外，今年6月，該基地擬開始為美軍建造新的住宿設施。據悉，拉肯希斯基地由美軍在英國法規框架下營運。該基地已有兩個中隊的F-355代戰鬥機駐紮。F-35可搭載B61-12核彈。

在北約的「核武共有」框架下，美國目前在比利時、德國、意大利、荷蘭、土耳其等地部署有核彈頭。今年124日至531日，北約舉行冷戰結束以來最大規模演習「堅定捍衛者」(Steadfast Defender)，驗證新的跨域防衛計劃，動員約9萬士兵參與。

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