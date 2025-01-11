俄羅斯婦誤當自動行人道　走上機場行李輸送帶「被運走」

俄羅斯一名女乘客，日前誤把行李輸送帶，當作了自動行人道，竟然爬了上去還慘摔，正當眾人反應不及，她一秒消失在黑洞當中。

據《每日郵報》報道，事件發生俄羅斯弗拉季高加索（Vladikavkaz）飛往莫斯科多莫傑多沃國際機場（Domodedovo airport）的西伯利亞航空（Siberia Airlines）報到櫃台。

背部朝下重摔在地

閉路電視拍到，一名頭戴粉紅色毛帽、身穿黃色毛衣，打扮雍容華貴的老婦人，在報到並寄放行李之後，竟誤把行李輸送帶當成自動行人道，想要一腳跨上去。但顯然不順利，因為輸送帶不斷移動，她直到第三次才真正爬上去。

過程中她不斷往前移動，還不忘用手撥開塑膠布廉，下一秒神奇的事情發生了，她背部朝下重摔在地。

同一時間，兩名地勤正在與另一名女性乘客開心交談，完全沒察覺背後發生了這樣的狀況。直到聽到砰的一聲巨響，才轉頭看到老婦人躺着被輸送帶運走，下秒消失在黑洞當中。