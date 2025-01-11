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國際
2025-01-11 11:45:57

俄羅斯婦誤當自動行人道　走上機場行李輸送帶「被運走」

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俄羅斯婦誤當自動行人道　走上行李輸送帶「被運走」

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俄羅斯一名女乘客，日前誤把行李輸送帶，當作了自動行人道，竟然爬了上去還慘摔，正當眾人反應不及，她一秒消失在黑洞當中。

據《每日郵報》報道，事件發生俄羅斯弗拉季高加索（Vladikavkaz）飛往莫斯科多莫傑多沃國際機場（Domodedovo airport）的西伯利亞航空（Siberia Airlines）報到櫃台。

背部朝下重摔在地

閉路電視拍到，一名頭戴粉紅色毛帽、身穿黃色毛衣，打扮雍容華貴的老婦人，在報到並寄放行李之後，竟誤把行李輸送帶當成自動行人道，想要一腳跨上去。但顯然不順利，因為輸送帶不斷移動，她直到第三次才真正爬上去。

過程中她不斷往前移動，還不忘用手撥開塑膠布廉，下一秒神奇的事情發生了，她背部朝下重摔在地。

同一時間，兩名地勤正在與另一名女性乘客開心交談，完全沒察覺背後發生了這樣的狀況。直到聽到砰的一聲巨響，才轉頭看到老婦人躺着被輸送帶運走，下秒消失在黑洞當中。

土耳其也曾發生同類事件

報道稱，當行李員們看到一名女士，而非行李箱來到他們面前時，感到非常驚訝：「最後他們幫助乘客找到了正確的道路。」

無獨有偶，2019年土耳其伊斯坦堡機場也發生過類似烏龍事件！一名首次搭乘飛機的女乘客，爬上行李運輸台上，一腳跨上移動中的運輸帶，接着雙腳一軟跌躺在上頭，櫃台地勤嚇得趕緊回頭拉她。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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