俄羅斯安26螺旋槳機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

俄羅斯烏塔爾航空(Utair)一架安-26型螺旋槳雙引擎飛機上周五(14日)惡劣天候下在北極地區緊急落降時撞毀，機身斷成兩截，但機上全部41人奇蹟生還，僅正副機師和一名乘客共3人受傷。

在世界盡頭的機場

英國《鏡報》等媒體報道，事發地點距離烏垂尼(Utrenniy)機場僅約1.6公里，這座新建機場位於俄羅斯遠北北極圈內一個被稱為「世界盡頭」的地區。涉事班機在濃霧大雪中嘗試降落這機場時，從控制塔雷達螢幕上消失。

客機載有36名乘客和5名機組人員，從西伯利亞西北部亞馬爾半島(Yamal Peninsula)上的液化天然氣港口薩貝塔(Sabetta)起飛，飛越位於極圈內的鄂畢灣(Gulf of Ob)，於沙萊喀特(Salekhard)西北面約576公里處的雪地上墜毀。