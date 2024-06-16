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國際
2024-06-16 15:20:10

俄羅斯安26螺旋槳機極地迫降斷成兩截 機上41人全數奇蹟生還

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涉事安-26型螺旋槳雙引擎飛機在極地墜毀，機身斷成兩截。(互聯網)

涉事安-26型螺旋槳雙引擎飛機在極地墜毀，機身斷成兩截。(互聯網)

俄羅斯烏塔爾航空(Utair)一架安-26型螺旋槳雙引擎飛機上周五(14)惡劣天候下在北極地區緊急落降時撞毀，機身斷成兩截，但機上全部41人奇蹟生還，僅正副機師和一名乘客共3人受傷。

在世界盡頭的機場

英國《鏡報》等媒體報道，事發地點距離烏垂尼(Utrenniy)機場僅約1.6公里，這座新建機場位於俄羅斯遠北北極圈內一個被稱為「世界盡頭」的地區。涉事班機在濃霧大雪中嘗試降落這機場時，從控制塔雷達螢幕上消失。

客機載有36名乘客和5名機組人員，從西伯利亞西北部亞馬爾半島(Yamal Peninsula)上的液化天然氣港口薩貝塔(Sabetta)起飛，飛越位於極圈內的鄂畢灣(Gulf of Ob)，於沙萊喀特(Salekhard)西北面約576公里處的雪地上墜毀。

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航空公司：天氣急劇惡化

烏塔爾航空表示，旗下一架安托諾夫-26(Antonov-26)飛機「從薩貝塔起飛前往烏垂尼，因天氣急劇惡化而在濃霧強風中緊急降落。所有36名乘客和5名機組人員已撤離到機場建築物內，其中一名乘客和兩名機組人員受輕傷，須接受治療」。有報道指，該飛機於1979年出廠。

涉事安-26型螺旋槳雙引擎飛機在極地墜毀，消防員等在現場善後。(互聯網) 涉事安-26型螺旋槳雙引擎飛機截成兩截，機頭損毀嚴重。(互聯網) 烏垂尼(Utrenniy)機場。(互聯網) 俄羅斯空軍一架安-26型螺旋槳雙引擎飛機。(互聯網)

俄羅斯近年航空事故激增

當局正調查事故肇因。財經內幕(Business Insider)網站報道，俄羅斯近年飛行安全紀錄不佳，德國的航空事故資料評估中心今年2月披露，俄羅斯航空意外在過去1年增加超過1倍，由2022年的37宗增至去年的81宗。

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