俄羅斯客機降落土耳其「發動機起火」　95人驚魂逃生畫面曝光

一架俄羅斯客機24日在土耳其南部的安塔利亞機場降落時，左側發動機突起火，現場燃起熊熊大火濃煙狂竄，機上95名乘客和機組人員立即被疏散，無傷亡報告。

網傳畫面顯示飛機左側不斷燃燒

根據《CNN》與《路透社》，土耳其交通部透過聲明表示，俄羅斯方位角航空（Azimuth Airlines）一架俄製蘇愷超級噴射100型（Sukhoi Superjet 100）客機，由黑海度假勝地索契（Sochi）起飛，在當地時間24日晚間在土耳其安塔利亞機場（Antalya Airport）降落後，發動機發生起火。

土耳其交通部表示，機上89名乘客和6名機組人員皆安全疏散。網傳畫面顯示，飛機左側不斷燃燒，乘客緊急從充氣滑梯逃生。

專門報導航空資訊的《Airport Haber》與土耳其交通部發布的影片顯示，緊急救援部隊在現場滅火，飛機下方有消防泡沫，消防隊員持續向左側發動機噴水使其冷卻。

機場也因這起事故暫停起降，直到當地25日凌晨3時許飛機被拖離跑道後才恢復運作。