俄羅斯局勢｜從迫近莫斯科到撤兵　一文看清華格納集團叛變24小時

記者彭巧蓁／綜合報道 俄羅斯僱傭兵組織華格納集團原本是俄烏戰爭中表現最亮眼的一支兵力，其領導人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）更是俄羅斯總統普京的心腹。究竟是發生甚麼事，竟讓普里戈津下定決心起兵叛亂？ 叛變開端 在俄烏戰爭期間，華格納與俄國軍方之間就傳出權力鬥爭，雙方的心結日漸加深，普里戈津更數度透過社交平台批評軍方高層及普京。 時間回到23日，華格納集團領導人普里戈津發布影片，指控俄軍襲擊，造成其士兵大量傷亡並誓言報復，展開所謂的「正義遊行」。這番言論也讓莫斯科認為普里戈津是煽動叛變，俄羅斯聯邦安全局（FSB）已提起刑事訴訟，指控普里戈津策劃「武裝叛亂」。 24日一早，普里戈津再度對外宣布自己的軍隊已從烏克蘭前線移動至俄南的羅斯托夫市（Rostov-on-Don），並控制了軍事設備和機場。稍晚時華格納再下一城，宣布沃羅涅日（Voronezh）也在他們的掌控之中。 莫斯科市長宣布首都莫斯科正在採取「反恐措施」，在多個路口加强安檢，在部分地區設置了配有武器装備的檢查站。而連接俄羅斯頓河畔羅斯托夫市和亞速海港口塔甘羅格以西約60公里的道路已經完全關閉，羅斯托夫形同「部份封城」。

國際關注 華格納戲劇性的叛變也令全世界關注，白宮發言人表示，總統拜登已聽取相關簡報，俄國情勢都在監控之中；而烏克蘭國防部則簡潔地發tweet稱：「我們正在關注」。 《CNN》甚至分析，未來24小時將是對普京至關重要的時刻，若無法成功鎮壓，普京政權恐面臨動搖危機。烏克蘭總統澤倫斯基在24日晚間也發表演說，表示每個選擇邪惡之路的人都會毀滅自己，俄羅斯現在的混亂程度是任何謊言都無法掩蓋的，而英國和北約也紛紛表示正持續關注俄國局勢。

正式定調「武裝叛亂」 24日下午，俄羅斯總統普京發表談話，正式將華格納集團的行動定調為武裝叛亂。他說：「我們正在對抗無政府狀態的武裝衝突，這次內部叛亂對我們來說無疑是致命的打擊，我正在盡一切努力來平息，那些走上叛國道路、準備武裝叛亂的人將受到懲罰。」 隨後，俄羅斯執法人員封鎖了華格納集團位於聖彼得堡的總部大樓，還查扣了40億盧布(約3.74億港元)的現金。俄國防部向華格納的士兵們發出呼籲，希望他們返回駐地，並稱「將保證所有人的安全。」 華格納集團的軍隊一度來到利佩茨克（Lipetsk），這裏距離莫斯科僅4小時車程。利佩茨克州州長阿爾塔莫諾夫（Igor Artamonov）證實華格納軍隊確實正在通過利佩茨克地區，為了維保秩序以及保障民眾安全，呼籲居民待在家中避免外出。