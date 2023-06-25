俄羅斯局勢｜白俄總統盧卡申科當「和事佬」？　克宮：與華格納領導人有20年交情

記者彭巧蓁／綜合報道

俄羅斯僱傭兵組織華格納集團叛變，一度揮軍挺進莫斯科，讓普京相當緊張。然而就在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）出面調停後，順利平息了此次的事件。而克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）事後也向傳媒說明，盧卡申科是自願成為調停者，因為他與華格納領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）有20年的交情。

俄羅斯當地時間24日上午，普京向盧卡申科說明了華格納集團進軍俄南的情況，兩位總統同意採取聯合行動，普京並授意盧卡申科與普里戈津展開數小時的會談。結果令普京相當滿意，普里戈津同意停止在俄國領土上的一切軍事行動並撤兵，華格納軍隊調轉方向回到營地。