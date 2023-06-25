俄羅斯局勢｜華格納集團獲民眾歡送　CNN前分社長：普京不會原諒叛徒

記者彭巧蓁／綜合報道

俄羅斯華格納集團領導人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在與白俄羅斯總統盧卡申科會談後，同意停止在俄羅斯境內的所有軍事行動，而莫斯科則是撤銷對他的刑事起訴，並且讓普里戈津前往白俄羅斯，終結武裝叛亂。

普京不會輕易放過背叛他的人

儘管表面上看起來華格納事件已和平落幕，但CNN莫斯科分社前社長多爾蒂 (Jill Dougherty)分析，她認為普京不會輕易放過背叛他的人。

多爾蒂接受採訪表示，儘管普京同意談判條件，已讓普里格津前往白俄羅斯，但據克里姆林宮的說法，這位華格納領導人仍然是「叛徒」。