俄羅斯局勢｜華格納集團獲民眾歡送　CNN前分社長：普京不會原諒叛徒

記者彭巧蓁／綜合報道
俄羅斯華格納集團領導人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在與白俄羅斯總統盧卡申科會談後，同意停止在俄羅斯境內的所有軍事行動，而莫斯科則是撤銷對他的刑事起訴，並且讓普里戈津前往白俄羅斯，終結武裝叛亂。
普京不會輕易放過背叛他的人
儘管表面上看起來華格納事件已和平落幕，但CNN莫斯科分社前社長多爾蒂 (Jill Dougherty)分析，她認為普京不會輕易放過背叛他的人。
多爾蒂接受採訪表示，儘管普京同意談判條件，已讓普里格津前往白俄羅斯，但據克里姆林宮的說法，這位華格納領導人仍然是「叛徒」。
「這意味着人民可能支持他們」
多爾蒂說：「我認為普京永遠不會原諒這一點，這是一個真正的困境，因為只要普里戈津按照他的方式行事並得到某種類型的支持，他就是一個威脅。無論他在哪裡。」多爾蒂表示，現在俄羅斯街頭發生的騷亂讓普京看起來並不像他所自認的強人領導人。
「如果我是他，我會擔心羅斯托夫街上那些歡送華格納士兵離開的人，為甚麼街上的民眾會為試圖發動政變的人們歡呼？這意味着人民可能支持他們，也可能喜歡他們。無論是甚麼，這對普京來說都是壞消息。」
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