俄羅斯戰機突在自國城市內投彈　有汽車被打上屋頂

俄羅斯塔斯社報道，在周四晚10時15分左右，一架俄羅斯空軍的蘇34戰機，在飛越別爾哥羅德市時，緊急釋放空軍武器。別爾哥羅德市長Vyacheslav Gladkov在Telegram透露，事件在市中央的一個十字路口發生，並且在路上留下直徑20米的大坑。俄羅斯新聞社竟表示,一輛翻轉的汽車被打飛到一間店舖的屋頂。市長稱事件中部份住宅受到破壞，並且有2人受傷。

一架俄羅斯蘇34戰機，在周四（20日）晚上，於俄羅斯的別爾哥羅德市內投放炸彈。當局稱有2人在爆炸中受傷，但市內造成多幢建築受損，以及炸出一個約40米的大洞。俄羅斯國營媒體就指，戰機是緊急情況下釋出空軍武器。

俄羅斯國營媒體曾表示，蘇34戰機是新型的戰機，並已部署在對付烏克蘭的戰場，不過當局未有透露部署的飛機數字。塔斯社曾表示，蘇34轟炸機是俄羅斯前線的基礎戰力，並且指升級後的蘇34戰機，能夠使用先進的彈藥，並擴大其對地面或海面目標造成的打擊。而別爾哥羅德接近俄羅斯與烏克蘭的邊境，距離烏克蘭僅40公里。

而自俄烏戰事以來，估計有10%或更多的蘇34戰機在戰事中受到破壞，荷蘭的一個智庫組織指，有可見的證據證實至少有19架蘇34戰機在戰事或非戰鬥中損失。

專家指事件非常奇怪

一個空軍專家，以及前澳洲空軍軍官接受美國有線新聞網絡訪問時指出，戰機機師會在包括飛機失去動力時，緊急將武器排出，就如今次的蘇34，其兩個引擎可能當中一個引擎失去動力。然而他認為周四的事件仍然是很奇怪的意外。原因是一般將炸彈排出，會處於一個「安全」的模式，令炸彈不會爆炸，除非相關武器相當敏感。而一般武器也會選擇在人口稀少的地方，然而今次在市中心發放。還有就是一般緊急狀況是會將所有彈藥釋出，不過今次卻只有1個。