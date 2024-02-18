俄羅斯政局｜人權組織：36城市民眾悼納瓦爾尼在囚猝逝　逾400人遭拘留

俄羅斯最著名反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）16日在北極圈流放地猝逝，俄羅斯各地都出現民眾自發舉行紀念活動，為他哀悼。根據統計，已有高達401人在活動期間遭到拘留。

俄聯邦監獄管理局指，納瓦爾尼16日在散步後感到不適，其後失去知覺，救護車到場後一度設法施救，但最終未能救回。

鮮花被神秘黑衣人一夜清走

據《路透社》與《BBC》等報道，儘管當局發出不要走上街頭抗議的警告，莫斯科的「悲傷之牆」（Wall of Grief）前仍被哀悼民眾放滿了花束與蠟燭。「悲傷之牆」是為蘇聯時期受史太林政治迫害的受害者而建立的紀念碑。警方則在一旁監視驅趕，而報道也提到，民眾自發準備的鮮花在一夜之間，就被神秘黑衣人裝在黑色塑膠袋裏清走。

關注俄羅斯集會自由狀況的人權團體「OVD-Info」統計，截止至莫斯科時間17日晚間6時半，俄羅斯包括莫斯科、聖彼得堡、喀山等大城市，共36個城市舉行了悼念納瓦爾尼的活動，且已經累積401人在活動期間遭拘留。