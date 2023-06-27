俄羅斯明年大選 叛亂事件恐礙普京連任

僱傭兵華格納集團的武裝叛亂雖在24小時內失敗告終，惟動搖俄羅斯總統普京的威信，甚至影響他在明年總統大選能否連任。有分析形容這場短命叛亂對掌權23年、作風強硬的普京造成「致命傷害」，權力看來變弱，前一刻才批評華格納的叛亂是「極嚴重罪行」，下一刻卻宣布特赦其創辦人普里戈津和參與叛亂的戰士。
莫斯科私營《獨立報》總編輯雷姆丘科夫稱，「你不能公開稱那些人是罪犯，然後在同一天讓政府發言人推翻你的說法，指那些人沒有犯法。」其他俄評論也認為，法律已沒有用，因政治利益，嚴重罪行可毋須受罰。雷姆丘科夫估計俄羅斯的精英將考慮2024年的總統選舉，「他們會問是否應如在叛亂發生前一樣依靠普京，抑或考慮新人選能夠以更現代的手法處理問題」。
俄總理承認內部穩定受挑戰
普京在叛亂結束後並未有露面，但俄政府指他昨日與伊朗和卡塔爾等國家的領導人通電話，展示他如常工作。總理米舒斯京昨召開叛亂後首個內閣會議，他指「國家近日面對明顯挑戰，試圖令俄羅斯內部不穩」。他呼籲閣員團結並支持普京。有分析指，華格納上周初已在俄烏邊境集結，懷疑情報部門隱瞞普京，令他被殺個措手不及，叛軍長驅直進莫斯科。
防長視察俄軍地位不變
普里戈津發動叛亂將矛頭指向俄防長紹伊古，國營電視台昨早發放紹伊古視察西部軍區指揮中心的片段，聽取烏克蘭戰爭前線戰況匯報，顯示他地位不變，普京並未向普里戈津「屈服」撤換紹伊古。普里戈津離開俄南部後動向未明，承諾收留他的白俄羅斯無確認他已抵當地。俄塔斯社昨引述檢察長辦公室消息稱，針對普里戈津的刑事調查仍生效，未知俄方是否反口，並不放生他。