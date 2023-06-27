俄羅斯明年大選 叛亂事件恐礙普京連任

僱傭兵華格納集團的武裝叛亂雖在24小時內失敗告終，惟動搖俄羅斯總統普京的威信，甚至影響他在明年總統大選能否連任。有分析形容這場短命叛亂對掌權23年、作風強硬的普京造成「致命傷害」，權力看來變弱，前一刻才批評華格納的叛亂是「極嚴重罪行」，下一刻卻宣布特赦其創辦人普里戈津和參與叛亂的戰士。

莫斯科私營《獨立報》總編輯雷姆丘科夫稱，「你不能公開稱那些人是罪犯，然後在同一天讓政府發言人推翻你的說法，指那些人沒有犯法。」其他俄評論也認為，法律已沒有用，因政治利益，嚴重罪行可毋須受罰。雷姆丘科夫估計俄羅斯的精英將考慮2024年的總統選舉，「他們會問是否應如在叛亂發生前一樣依靠普京，抑或考慮新人選能夠以更現代的手法處理問題」。