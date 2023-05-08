俄羅斯樂園淪恐怖景點 遊樂設施轉時突崩塌

俄羅斯發生1宗驚悚意外，位在奧倫公園內的遊樂設施，在運轉到一半的過程中，突然因不明原因而失控崩塌，導致當時正坐在上面的遊客，有20人因此受傷，而事發當下現場也傳出淒厲的尖叫聲。

3人的傷勢最為嚴重

綜合外媒報道，位在俄羅斯奧倫堡的奧倫公園，在本月6日時發生1起意外事件，當時公園內的1個旋轉飛椅設施，在運作的過程中，突然失控崩塌下沉，導致當時坐在上面玩耍的遊客，都一個個發生驚悚的哭聲及尖叫聲。

對此，該宗意外導致20人受傷，而當地的衛生局也於事後透露，這受傷的20人當中有3人的傷勢最為嚴重，同時也表示，目前將會持續針對該樂園的安檢進行調查，詳細的事發肇因還有待後續釐清。

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