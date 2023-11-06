俄羅斯歐錦賽拳王街頭起爭執　開槍射傷4人(有片)

俄羅斯首都莫斯科市中心發生槍擊案，4人受傷，被捕的疑犯為俄羅斯歐洲拳擊錦標賽冠軍伊萬諾夫(Nikita Ivanov)。事發於周日(5日)晚上，執法部門表示，一名37歲男子因與他人發生糾紛，在市中心一家餐廳附近向對方連開數槍，導致4名男子受傷。疑犯事後逃離現場，但被警方發現並拘捕，目前正接受警方調查，他已被確認為歐洲拳擊錦標賽冠軍伊萬諾夫。

當局：伊萬諾夫非首次犯罪 執法部門發言人補充，今次並非他第一次犯罪。2020年，伊萬諾夫毆打拳擊手巴西爾·米爾西亞博夫，後者被送往醫院，傷勢嚴重，伊萬諾夫則被拘留； 2021 年，伊萬諾夫因違反新冠防疫限制而被追究行政責任。

1986年出生的伊萬諾夫，10歲起學習拳擊，曾多次在俄羅斯拳擊錦標賽上獲得獎牌，並於2013年在白俄羅斯首都明斯克舉行的歐洲拳擊錦標賽上奪得81公斤級金牌。