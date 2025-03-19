俄羅斯潛水客激嬲八爪魚 遭噴墨緊纏頸面險死 網民鬧爆：活該！(有片)

招惹野生動物，自食其果！俄羅斯一名徒手潛水泳客用棍戳進小洞，惹怒了藏身其中的八爪魚，八爪魚立刻猛地噴墨還擊，又纏著他的頸部。結果，潛水客被八爪魚和吸盤緊緊扒住，幾經掙扎才浮上水面，險些命喪海中。

傳媒報道，事發於俄羅斯遠東普列莫爾斯基地區(Primorsky Krai)對開海域。從本月初上傳至IG的片段可見，潛水客用棍猛戳小洞，八爪魚出來，即噴出大量墨汁，把海水染黑，潛水客的視線受阻。他看不清四周，被「復仇」八爪魚纏著上身，立即亂了手腳，不停掙扎想把八爪魚扯下來，卻被纏得更緊。