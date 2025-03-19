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國際
2025-03-19 14:16:21

俄羅斯潛水客激嬲八爪魚 遭噴墨緊纏頸面險死 網民鬧爆：活該！(有片)

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左至右：八爪魚向潛水客猛地噴墨，又纏著頸部，潛水客掙扎游上水面。(互聯網)

左至右：八爪魚向潛水客猛地噴墨，又纏著頸部，潛水客掙扎游上水面。(互聯網)

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招惹野生動物，自食其果！俄羅斯一名徒手潛水泳客用棍戳進小洞，惹怒了藏身其中的八爪魚，八爪魚立刻猛地噴墨還擊，又纏著他的頸部。結果，潛水客被八爪魚和吸盤緊緊扒住，幾經掙扎才浮上水面，險些命喪海中。

傳媒報道，事發於俄羅斯遠東普列莫爾斯基地區(Primorsky Krai)對開海域。從本月初上傳至IG的片段可見，潛水客用棍猛戳小洞，八爪魚出來，即噴出大量墨汁，把海水染黑，潛水客的視線受阻。他看不清四周，被「復仇」八爪魚纏著上身，立即亂了手腳，不停掙扎想把八爪魚扯下來，卻被纏得更緊。

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上水後仍緊纏頸面

驚惶失措下，潛水客往海面游上去，終於在缺氧前浮出水面。他在大口大口呼氣之際，八爪魚仍緊緊地扒在臉上、纏住頸部。
 

潛水客用棍戳進小洞。(互聯網) 潛水客用棍戳進小洞，逼出八爪魚。(互聯網) 八爪魚噴墨還擊。(互聯網) 八爪魚噴墨還擊，又纏著潛水客。(互聯網) 八爪魚噴墨還擊，又纏著潛水客。(互聯網) 八爪魚纏著潛水客手臂和臉部。(互聯網) 八爪魚纏著潛水客手臂和臉部，潛水客掙扎，想擺脫八爪魚。(互聯網) 八爪魚纏著潛水客手臂和臉部，潛水客掙扎，游上水面。(互聯網) 八爪魚纏著潛水客手臂和臉部，潛水客掙扎，游上水面。(互聯網) 八爪魚纏著潛水客手臂和臉部，潛水客掙扎，游上水面。(互聯網) 缺氧前游出水面。(互聯網) 潛水客浮出水面，仍被八爪魚苦纏。(互聯網) 潛水客浮出水面，仍被八爪魚苦纏。(互聯網) 潛水客浮出水面，仍被八爪魚苦纏。(互聯網)

網民：尊重海洋吧

報道指，潛水客最終花了幾分鐘才能解開八爪魚脫身，未知他有否受傷。影片在社交網瘋傳，不少網民直斥潛水客「活該」、「很好的教訓」，有人忠告，「尊重海洋吧」。有人揶揄，潛水客似乎也惹怒了拍攝者，「他只是把整件事拍下來，沒有出手相救」。

「普通八爪魚」厲害之處

英國《太陽報》指出，片中的八爪魚名為「普通八爪魚」(octopus vulgaris)，也就是人們常說的章魚。身長可達1.3米，體重介乎6.6至22磅(約3至10公斤)，是懂得變色、完美融入環境的偽裝高手。此外，「普通八爪魚」的游泳速度很快，可把身體擠進狹小的裂縫或小洞等，儘管有毒，但毒液不會致命。
 

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