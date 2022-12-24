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國際
2022-12-24 14:06:00

俄羅斯無牌護老院大火至少20死　疑暖爐操作不當肇禍(有片)

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俄羅斯西伯利亞一間無牌護老院發生大火，至少20死，最少6人受傷或不適送院。初步懷疑是暖爐操作不當引起大火。當局指，起火的養老院是非法經營，會在一星期內巡查市內全部類似的經營場所，以防再發生同類事故。

俄羅斯無牌護老院大火至少20死，疑暖爐操作不當肇禍。(Twitter)

俄羅斯無牌護老院大火至少20死，疑暖爐操作不當肇禍。(Twitter)

事發於當地星期五(23)深夜，西伯利亞南部克麥羅沃市一間兩層高的私營護老院突然起火。有報道指，死者全部為居於院舍的長者，大部分因窒息而死，經初步調查，懷疑是暖爐操作不當引起火警。網上影片顯示，2層以木材及鐵皮建造的院舍火勢猛烈，完全陷入火海，二樓幾乎全被燒燬。

報道：不少無牌院舍拒執法人員巡查

當局指，起火的養老院未有註冊登記，屬於非法經營，會在一星期內巡查市內全部類似的經營場所，以防再發生同類事故。有報道指，當地不少同類院舍均以私人地方為由，拒絕讓執法人員巡查，令這類處所違法經營情況非常普遍。

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