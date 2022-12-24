俄羅斯無牌護老院大火至少20死　疑暖爐操作不當肇禍(有片)

俄羅斯西伯利亞一間無牌護老院發生大火，至少20死，最少6人受傷或不適送院。初步懷疑是暖爐操作不當引起大火。當局指，起火的養老院是非法經營，會在一星期內巡查市內全部類似的經營場所，以防再發生同類事故。

事發於當地星期五(23日)深夜，西伯利亞南部克麥羅沃市一間兩層高的私營護老院突然起火。有報道指，死者全部為居於院舍的長者，大部分因窒息而死，經初步調查，懷疑是暖爐操作不當引起火警。網上影片顯示，2層以木材及鐵皮建造的院舍火勢猛烈，完全陷入火海，二樓幾乎全被燒燬。

Число погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово выросло до 20 человек, сообщили в МЧС. pic.twitter.com/999Qy5fzE7 — Вадим Андр (@andr_vadim) December 24, 2022