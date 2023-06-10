俄羅斯無良商人賣假酒　逾百人飲「蘋果酒」後酒精中毒　31人死亡

俄羅斯傳出有民眾飲用假酒中毒，導致多人死亡。（路透社）

俄羅斯近日傳出有無良商人販售含有甲醇的假蘋果酒，民眾喝下後陸續出現不適症狀，目前至少已有31人因此死亡。

31人死28人情況危殆

俄羅斯媒體《RBC》當地時間8日報道，當地時間3日及4日，俄羅斯西部烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk），有民眾購買並飲用名為「蘋果先生」的蘋果酒後出現中毒症狀住院治療，其中6人死亡。

在這之後，烏里揚諾夫斯克地區附近的薩馬拉（Samara）、下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）和奔薩地區（Penzenskaya Oblast）也陸續發生了同樣的事件。

據俄羅斯衛生部稱，截至目前為止，這宗事件的受害者總共101人，其中31人已經死亡。而目前住院的68名患者中有28人情況危殆，未來死亡人數可能還會增加。

俄羅斯內政部表示：「經過14次檢測，在產品中檢測出甲醇和丁酸乙酯等雜質，其含量可能對消費者的生命和健康構成威脅。」甲醇是一種對人體具有致命性的有毒物質，主要用於工業用途。

俄羅斯當局已下令停止銷售、運輸和供應該產品，並在17個地區沒收了共計71,400升的產品。

俄羅斯聯邦調查委員會也正在對生產者和相關人等進行調查。

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