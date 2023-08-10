俄羅斯煙花倉庫發生爆炸1死60傷8失蹤　衝擊波秒爆擋風玻璃(有片)

俄羅斯莫斯科州東北部一間光學機械廠一處用作存放煙花爆竹的倉庫發生爆炸，導致至少1人死亡，60人受傷，另外有8人失蹤。俄羅斯傳媒《塔斯社》(Tass)引述緊急情況部門表示，爆炸並非早前報道所指由無人機攻擊導致。俄羅斯偵查委員會以涉嫌違反安全生產規定，展開刑事調查。

事發在莫斯科東北大約50公里的謝爾蓋耶夫波薩德市(Sergiev Posad)，廠內一座存放煙花爆竹的倉庫星期三(9日)早上10時許爆炸，衝擊波震碎兩條街道外多棟房屋的窗戶玻璃, 工廠及周邊人員疏散，附近30多幢房屋及社福機構的建築損毀，搜救人員正清理爆炸現場廢墟。