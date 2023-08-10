俄羅斯煙花倉庫發生爆炸1死60傷8失蹤　衝擊波秒爆擋風玻璃(有片)

俄羅斯莫斯科州東北部一間光學機械廠一處用作存放煙花爆竹的倉庫發生爆炸，導致至少1人死亡，60人受傷，另外有8人失蹤。俄羅斯傳媒《塔斯社》(Tass)引述緊急情況部門表示，爆炸並非早前報道所指由無人機攻擊導致。俄羅斯偵查委員會以涉嫌違反安全生產規定，展開刑事調查。
事發在莫斯科東北大約50公里的謝爾蓋耶夫波薩德市(Sergiev Posad)，廠內一座存放煙花爆竹的倉庫星期三(9日)早上10時許爆炸，衝擊波震碎兩條街道外多棟房屋的窗戶玻璃, 工廠及周邊人員疏散，附近30多幢房屋及社福機構的建築損毀，搜救人員正清理爆炸現場廢墟。
當局指相關倉庫涉嫌違反安全生產規定
網上有據指爆炸一刻的影片流傳，顯示一輛汽車的CCTV正駛至一處地方，突然前方發生爆炸，爆炸聲音響亮，威力猛烈，就連附近汽車的擋風玻璃亦遭衝擊波震裂。報道指，渉事工廠是俄羅斯軍方和執法部門的光學設備生產商，而發生爆炸的1,600平方米倉庫則由第三方公司租用。俄羅斯聯邦調查委員會就事故展開刑事調查，官員指暫時沒有證據顯示工廠受無人機襲擊，仍在調查爆炸起因。俄羅斯偵查委員會以涉嫌違反安全生產規定，展開刑事調查。
Moscow region, Russia ❗— LX (@LXSummer1) August 9, 2023
That's a Boom Wave 💥👀
Footage of today's explosion 💥 in Sergiev Posad from a car recorder, who was nearby. The blast wave reached the car in seconds - the windshield broke immediatly. pic.twitter.com/mVPNYrQ5lm