俄羅斯父親哄睡9月大男嬰時手機突然爆炸　火勢蔓延燒傷嬰兒

俄羅斯一名父親，最近在哄睡9個月大的兒子時，放在嬰兒床的充電手機突然爆炸，火勢蔓延到男嬰身上，造成燒傷被緊急送醫。

哄睡過程中手機突然冒出火花並開始燃燒

據英國《鏡報》報道，事發於12月9日，俄羅斯烏德穆爾特共和國（Udmurt Republic）一名父親，當時正輕拍嬰兒床上的兒子入睡，他才9個月大。

該名父親稱，就在哄睡過程中，他放在嬰兒床上的手機，突然「像煙火一樣點燃，冒出火花並開始燃燒」。由於一切發生得太突然，火勢瞬間蔓延到寶寶的睡褲上，導致右腿被燒傷。

父親見狀，焦急地撲滅火勢，趕緊將小男嬰送往醫院。

位於莫斯科以東660英里的沃特金斯克（Votkinsk）一家醫院，事後發聲明表示，「烏德穆爾特一名9個月大的嬰兒因手機起火而受傷。」，並證實男嬰全身3%燒傷。

不過，寶寶在進行治療後狀況穩定，目前已經返回家中休養，並無任何大礙。