俄羅斯父親哄睡9月大男嬰時手機突然爆炸　火勢蔓延燒傷嬰兒

俄羅斯一名父親，最近在哄睡9個月大的兒子時，放在嬰兒床的充電手機突然爆炸，火勢蔓延到男嬰身上，造成燒傷被緊急送醫。
哄睡過程中手機突然冒出火花並開始燃燒
據英國《鏡報》報道，事發於12月9日，俄羅斯烏德穆爾特共和國（Udmurt Republic）一名父親，當時正輕拍嬰兒床上的兒子入睡，他才9個月大。
該名父親稱，就在哄睡過程中，他放在嬰兒床上的手機，突然「像煙火一樣點燃，冒出火花並開始燃燒」。由於一切發生得太突然，火勢瞬間蔓延到寶寶的睡褲上，導致右腿被燒傷。
父親見狀，焦急地撲滅火勢，趕緊將小男嬰送往醫院。
位於莫斯科以東660英里的沃特金斯克（Votkinsk）一家醫院，事後發聲明表示，「烏德穆爾特一名9個月大的嬰兒因手機起火而受傷。」，並證實男嬰全身3%燒傷。
不過，寶寶在進行治療後狀況穩定，目前已經返回家中休養，並無任何大礙。
緊急情況部門：不要把手機放在枕頭下
事後媒體也曝光火場照片，只見男嬰的灰色睡褲，在右側大腿到跨下的部分已被燒出焦黑破洞，就連襪子也有燒焦的痕跡，可見當時情況有多危及。
對此，烏德穆爾特緊急情況部門發布聲明提醒，「不要把手機放在枕頭下，也不要在手機上覆蓋任何物品，因為電池會發熱並可能著火。」
無獨有偶，英國倫敦也曾發生過類似意外。2022年一名女子睡到一半，發現頭髮和枕頭都在燃燒，手部還因此受到二度灼傷。事後證實，是放在床頭的三星手機沒充電就發生自燃。
對此，業者回應是外部熱源造成手機損壞。
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