俄羅斯男遭謀殺肢解塞入喼　內臟神秘消失惹器官販售疑雲

俄羅斯警方正在緊急調查一宗行李箱藏屍案。一名男子的遺體被發現肢解分裝在兩個行李箱中，所有內臟都神秘消失，令人不寒而悚。
警方懷疑案件與器官販售集團有關
據《鏡報》報道，這宗恐怖事件發生在聖彼得堡，一位民眾在游泳時發現雷巴特斯基橋下的河裡漂浮著一個行李箱，他好奇之下打開來看，赫然發現裡頭居然有被肢解的人類屍塊。
警方到場後調閱監視器影像，發現兩名疑犯帶著一粉一黑兩個行李箱來到位於涅瓦河與斯拉維揚卡河交匯處的一座橋上。俄羅斯調查委員會已立案調查，由於行李箱中只有屍塊，所有內臟包括心臟、腎臟和肝臟都消失，警方懷疑死者是被摘除體內器官，這宗案件恐與器官販售集團有關。
遺體被肢解分裝在兩個行李箱
據報道，其中一個行李箱裡裝有軀幹，還用泡棉包裹著；另外一個行李箱則裝有死者的頭部、手臂和腿。調查人員在被斬下的頭顱上發現嚴重瘀傷，臉頰和下巴上也有傷口。
死者目前身份不明，初步判斷年紀在20~30歲之間。
無獨有偶，印度日前也發生一宗行李箱藏屍案。一名22歲的國大黨女性幹部被發現陳屍在行李箱中，印度警方3日表示已逮捕嫌犯，並在他身上找到了死者的手機。嫌犯自稱是死者男友，因為一直被死者勒索金錢心生不滿才動手殺人。
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