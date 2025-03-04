俄羅斯男遭謀殺肢解塞入喼　內臟神秘消失惹器官販售疑雲

俄羅斯警方正在緊急調查一宗行李箱藏屍案。一名男子的遺體被發現肢解分裝在兩個行李箱中，所有內臟都神秘消失，令人不寒而悚。

警方懷疑案件與器官販售集團有關

據《鏡報》報道，這宗恐怖事件發生在聖彼得堡，一位民眾在游泳時發現雷巴特斯基橋下的河裡漂浮著一個行李箱，他好奇之下打開來看，赫然發現裡頭居然有被肢解的人類屍塊。

警方到場後調閱監視器影像，發現兩名疑犯帶著一粉一黑兩個行李箱來到位於涅瓦河與斯拉維揚卡河交匯處的一座橋上。俄羅斯調查委員會已立案調查，由於行李箱中只有屍塊，所有內臟包括心臟、腎臟和肝臟都消失，警方懷疑死者是被摘除體內器官，這宗案件恐與器官販售集團有關。