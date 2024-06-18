俄羅斯疑僱他國公民在歐洲犯案 捷克縱火案疑俄所為 屬「混合戰爭」一部分

捷克總理費亞拉(Petr Fiala)指控，近期首都布拉格一宗縱火案疑與俄羅斯有關。捷克安全情報局局長考德爾卡(Michal Koudelka)強調，僱用其他國家的公民犯案已成為俄羅斯的新策略。
布拉格國際廣播電台周一報道，一個多星期前布拉格發生一宗縱火案，警方拘捕26歲哥倫比亞男疑犯，他試圖在布拉格9區的倉庫縱火，案中有巴士損毀，估計損失達20萬克朗(約6.7萬港元)。
俄羅斯發動「混合戰爭」
費亞拉對此表示，克里姆林宮極有可能是這宗縱火案的幕後黑手，而這次襲擊是更大規模「混合戰爭」的一部分，捷克必須保衛自己。
內政部長拉庫桑(Vít Rakušan)指出，類似襲擊可能在歐洲各地策劃，捷克再次成為目標，「我們已習慣於俄羅斯大多數的混合型攻擊，主要集中在IT基礎設施上。現在襲擊可能涉及實體目標。」
俄羅斯攻擊的企圖
捷克安全情報局蒐集到的情報顯示，俄羅斯試圖招募並指使外國人發動攻擊，目的是「在(捷克)公民中製造不穩定、恐懼和不信任」。捷克安全情報局局長考德爾卡周一表示，僱用其他國家的公民犯案是俄羅斯的新策略，其他歐洲國家也發生類似事件，「通常是找有各種犯罪記錄的人從事非法活動，可說是非常聰明」。
捷克過往有類似「經驗」
費亞拉也指出，這些縱火攻擊具「國際性」。近期一些歐洲國家通報，俄羅斯特工組織可能參與整個歐洲的破壞行動，例如5月波蘭首都華沙發生火災，總理圖斯克(Donald Tusk)懷疑是俄國特工所為，立陶宛商場一宗縱火案也可能與俄羅斯有關。費亞拉指，捷克過去已有類似「經驗」，2014年俄羅斯軍事情報部門在捷克弗爾貝蒂採(Vrbětice)彈藥庫引起爆炸，造成2人死亡。