俄羅斯疑僱他國公民在歐洲犯案 捷克縱火案疑俄所為 屬「混合戰爭」一部分

捷克總理費亞拉(Petr Fiala)指控，近期首都布拉格一宗縱火案疑與俄羅斯有關。捷克安全情報局局長考德爾卡(Michal Koudelka)強調，僱用其他國家的公民犯案已成為俄羅斯的新策略。

布拉格國際廣播電台周一報道，一個多星期前布拉格發生一宗縱火案，警方拘捕26歲哥倫比亞男疑犯，他試圖在布拉格9區的倉庫縱火，案中有巴士損毀，估計損失達20萬克朗(約6.7萬港元)。

俄羅斯發動「混合戰爭」

費亞拉對此表示，克里姆林宮極有可能是這宗縱火案的幕後黑手，而這次襲擊是更大規模「混合戰爭」的一部分，捷克必須保衛自己。