俄羅斯研究團隊考察突遇火山爆發 落石如雨下 驚險逃亡(有片)

俄羅斯遠東堪察加半島近日火山活動轉趨活躍，舍維留奇(Shiveluch)以及別濟米揚內(Bezymianny)火山先後爆發，其中舍維留奇火山周二(11日)清晨噴發，火山灰衝上10公里高空，對航空交通的威脅大增。

堪察加火山爆發應急小組發布航空火山觀測站紅色警報，指有「一大片火山灰雲」往西方移動，火山灰隨時可能噴至15公里高，「持續發生的活動可能影響國際及低空飛行的航機」。

地方首長Oleg Bondarenko表示，由於火山灰雲擴散至火山周圍數十公里處，當局已關閉學校並要求附近村民待在室內。

舍維留奇火山是堪察加半島最大且最活躍的火山之一，過去1萬年來約有60次大型爆發，上一次大爆發在2007年。