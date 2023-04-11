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國際
2023-04-11 17:51:32

俄羅斯研究團隊考察突遇火山爆發 落石如雨下 驚險逃亡(有片)

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別濟米揚內火山突然爆發，研究團隊躲在車後暫避。(互聯網)

別濟米揚內火山突然爆發，研究團隊躲在車後暫避。(互聯網)

俄羅斯遠東堪察加半島近日火山活動轉趨活躍，舍維留奇(Shiveluch)以及別濟米揚內(Bezymianny)火山先後爆發，其中舍維留奇火山周二(11)清晨噴發，火山灰衝上10公里高空，對航空交通的威脅大增。

堪察加火山爆發應急小組發布航空火山觀測站紅色警報，指有「一大片火山灰雲」往西方移動，火山灰隨時可能噴至15公里高，「持續發生的活動可能影響國際及低空飛行的航機」。

地方首長Oleg Bondarenko表示，由於火山灰雲擴散至火山周圍數十公里處，當局已關閉學校並要求附近村民待在室內。

舍維留奇火山是堪察加半島最大且最活躍的火山之一，過去1萬年來約有60次大型爆發，上一次大爆發在2007年。

舍維留奇火山爆發，噴出大量火山灰。(路透社)

舍維留奇火山爆發，噴出大量火山灰。(路透社)

火山灰擴散至附近村落

火山有兩個主要部分，科學家觀測到較小的小舍維留奇(Young Shiveluch)最近數月極度活躍。這裡最高峰達2,800米，是從3,283米高的老舍維留奇(Old Shiveluch)延伸而出。

Bondarenko指，舍維留奇火山當地時間早上631分爆發，火山灰雲擴散到相距超過70公里的克柳奇村及科濟列夫斯克村，火山灰也落在克柳奇村與兩村之間的梅斯科耶村，「政府建議居民待在室內，並避免不必要的出行」。

舍維留奇火山爆發，噴出大量火山灰。(路透社)

舍維留奇火山爆發，噴出大量火山灰。(路透社)

研究團隊驚險逃離

另外，別濟米揚內火山本月7日開始噴發，火山灰噴上12公里高空。10日，一個火山專家考察團往該處安裝地震監測等研究用儀器，卻遇上火山再度噴發，大量碎石及火山灰落下，6人急忙逃跑，驚險萬分。

因碎石密集落下，且煙霧瀰漫，6人被迫停車，並躲在車內或車後，6人與另外2名行山人士就這樣躲了約半小時，才把握空檔逃出，所幸無人傷亡。

舍維留奇火山於去年11月曾爆發。(路透社) 舍維留奇火山噴出大量火山灰。(路透社) 研究團隊遇上別濟米揚內噴發，驚險慌逃。(互聯網)
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