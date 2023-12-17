俄羅斯科學家遭AI判定長得像20年前殺人案兇徒　遭警方扣留坐近1年冤獄

AI人工智能可以透過人臉辨識系統，幫助警方緝凶或找尋走失人口，不過俄羅斯一名科學家茨維克夫（Alexander Tsvetkov），卻因為AI判斷他長得像20年前一名犯下殺人案的嫌犯，害他無辜被扣留，坐了近1年冤獄。

提出不在場證明也沒用

據俄羅斯塔斯社等報道，苦主茨維克夫是一名水文學家，今年2月，他剛結束考察之旅，搭機返抵莫斯科的多莫傑多沃國際機場（Domodedovo airport），不料落地後沒多久，就被警方逮捕，因為AI人臉系統判定，茨維克夫的長相和一名20年前犯案的殺人嫌疑犯素描，相似度達55%。

儘管茨維克夫不斷為自己辯白，其家人朋友擔任證人，向警方提出茨維克夫的不在場證明，因為在2003年案發當天，茨維克夫正在俄羅斯西北部的沃洛格達（Vologda）和科斯特羅馬（Kostroma）出差，根本就無法抽身犯案。