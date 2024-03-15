俄羅斯總統選舉今開始 普京民望超對手勢連任

俄羅斯總統選舉投票當地時間周五（15日）8時正式從楚克奇自治區和堪察加邊疆區開始。選舉投票日共3天，將於17日結束，普京的民望遠高於其他3名對手，有望順利連任，他發表電視講話，呼籲選民踴躍投票，又指國家在艱難時刻需要團結向前，又指今次選舉結果十分重要，直接影響國家未來幾年發展。

納瓦爾尼遺孀促毁選票

俄羅斯橫跨11個時區，投票從遠東地區最先開始，最後投票的將是加里寧格勒州的選民。此外，受俄烏戰事影響，3月10日俄羅斯別爾哥羅德州鄰近俄烏邊境的9個地區已提前開始總統選舉投票。此次大選的註冊選民約1.12億，共設有9.4萬多個境內投票站，在140多個國家和地區設立了295個境外投票站。俄羅斯控制的烏克蘭地區，包括頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松及克里米亞半島亦被納為選區，不過烏克蘭與北約均不承認。已故反對派領袖納瓦爾尼的遺孀呼籲選民損毀選票或者不要投票給普京。