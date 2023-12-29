烏克蘭局勢｜俄藝人戰時開狂歡派對遭當局狂轟　取消商業代言兼被查稅

俄羅斯女藝人伊夫列耶娃21日在莫斯科夜店舉辦派對，出席人士幾乎「脫到全裸」狂歡。畫面流出後引發親普京陣營的批評，據傳普京也相當不悅，不少藝人的節目或代言紛紛被取消。
《路透社》報道，俄國安全網絡聯盟主任米祖麗娜（Yekaterina Mizulina）批評：「當我們士兵於（烏克蘭）特別軍事行動中死去、孩子失去父親時，舉辦這樣的活動太諷刺了⋯⋯前線的戰士絕對不是為此而戰的。」
取代通脹居高不下新聞報道
俄國當局、親普京陣營的國會議員、部落客、國營媒體、東正教團體連日聲討佔據了好幾天的頭條，取代了蛋價大漲、通脹居高不下的新聞報道。
派對主人伊夫列耶娃（Nastya Ivleeva）當天穿戴價值2,300萬盧布（約200萬港元）的珠寶出席派對，她事兩2度道歉，表示將捐出派對收益，表示「希望能獲得第二次機會」。
然而，俄國主要電訊商MTS還是取消她代言人的身分，稅務機關也對其展開調查，罪成或遭判處5年監禁。另有民眾集體提告，要求她為人民承受的「情感傷害」支付10億盧布（約8,700萬港元）。
歌手「宣傳非傳統性關係」遭判拘役
《莫斯科時報》報道，參加派對的明星柯克洛夫（Filipp Kirkorov）也拍片道歉。在他發表道歉影片前一天，網上流傳一段他向普京的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）解釋，自己為何參加派對的影片。另一名與會的記者索布恰克（Ksenia Sobchak）同樣發布道歉影片，據悉她已故的父親與普京有私交。
藝名瓦西歐（Vacio）的饒舌歌手瓦西利耶夫（Nikolai Vasilyev），因在派對上僅用一隻襪子遮住生殖器官，遭到法院以「宣傳非傳統性關係」判處拘役15天，罰款20萬盧布（約1.74萬港元）。
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