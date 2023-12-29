烏克蘭局勢｜俄藝人戰時開狂歡派對遭當局狂轟　取消商業代言兼被查稅

俄羅斯女藝人伊夫列耶娃21日在莫斯科夜店舉辦派對，出席人士幾乎「脫到全裸」狂歡。畫面流出後引發親普京陣營的批評，據傳普京也相當不悅，不少藝人的節目或代言紛紛被取消。

《路透社》報道，俄國安全網絡聯盟主任米祖麗娜（Yekaterina Mizulina）批評：「當我們士兵於（烏克蘭）特別軍事行動中死去、孩子失去父親時，舉辦這樣的活動太諷刺了⋯⋯前線的戰士絕對不是為此而戰的。」

取代通脹居高不下新聞報道

俄國當局、親普京陣營的國會議員、部落客、國營媒體、東正教團體連日聲討佔據了好幾天的頭條，取代了蛋價大漲、通脹居高不下的新聞報道。

派對主人伊夫列耶娃（Nastya Ivleeva）當天穿戴價值2,300萬盧布（約200萬港元）的珠寶出席派對，她事兩2度道歉，表示將捐出派對收益，表示「希望能獲得第二次機會」。

然而，俄國主要電訊商MTS還是取消她代言人的身分，稅務機關也對其展開調查，罪成或遭判處5年監禁。另有民眾集體提告，要求她為人民承受的「情感傷害」支付10億盧布（約8,700萬港元）。