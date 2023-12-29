熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-29 14:15:58

烏克蘭局勢｜俄藝人戰時開狂歡派對遭當局狂轟　取消商業代言兼被查稅

分享：

俄羅斯藝人戰時開狂歡派對遭當局狂轟　商業代言取消、被查稅還遭司法懲處

俄羅斯女藝人伊夫列耶娃21日在莫斯科夜店舉辦派對，出席人士幾乎「脫到全裸」狂歡。畫面流出後引發親普京陣營的批評，據傳普京也相當不悅，不少藝人的節目或代言紛紛被取消。

《路透社》報道，俄國安全網絡聯盟主任米祖麗娜（Yekaterina Mizulina）批評：「當我們士兵於（烏克蘭）特別軍事行動中死去、孩子失去父親時，舉辦這樣的活動太諷刺了⋯⋯前線的戰士絕對不是為此而戰的。」

取代通脹居高不下新聞報道

俄國當局、親普京陣營的國會議員、部落客、國營媒體、東正教團體連日聲討佔據了好幾天的頭條，取代了蛋價大漲、通脹居高不下的新聞報道。

派對主人伊夫列耶娃（Nastya Ivleeva）當天穿戴價值2,300萬盧布（約200萬港元）的珠寶出席派對，她事兩2度道歉，表示將捐出派對收益，表示「希望能獲得第二次機會」。

然而，俄國主要電訊商MTS還是取消她代言人的身分，稅務機關也對其展開調查，罪成或遭判處5年監禁。另有民眾集體提告，要求她為人民承受的「情感傷害」支付10億盧布（約8,700萬港元）。

參加派對的明星柯克洛夫（Filipp Kirkorov）拍片道歉。（圖／翻攝X@StalinGulag）

歌手「宣傳非傳統性關係」遭判拘役

《莫斯科時報》報道，參加派對的明星柯克洛夫（Filipp Kirkorov）也拍片道歉。在他發表道歉影片前一天，網上流傳一段他向普京的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）解釋，自己為何參加派對的影片。另一名與會的記者索布恰克（Ksenia Sobchak）同樣發布道歉影片，據悉她已故的父親與普京有私交。

藝名瓦西歐（Vacio）的饒舌歌手瓦西利耶夫（Nikolai Vasilyev），因在派對上僅用一隻襪子遮住生殖器官，遭到法院以「宣傳非傳統性關係」判處拘役15天，罰款20萬盧布（約1.74萬港元）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

保暖食物｜（am730製圖）

保暖食物丨辣椒、薑黃、老薑等6種暖身食材 為身體加熱 忌飲酒或咖啡!（am730製圖） 保暖食物｜老薑（am730製圖） 保暖食物｜薑黃（am730製圖） 保暖食物｜辣椒（am730製圖） 保暖食物｜黑椒（am730製圖） 保暖食物｜蒜頭（am730製圖） 保暖食物｜肉桂（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受