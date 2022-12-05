俄羅斯裏海現2500隻海豹屍體　環保中心：沒有跡象顯示被殺(有片)

俄羅斯官員表示，在南部裏海(Caspian Sea)沿岸發現約2,500隻海豹屍體，暫時未知原因，但相信可能是死於自然。 當局最初報告發現700隻海豹屍體，其後增至2,500隻。裏海環保中心負責人表示，沒有跡象顯示海豹被殺或被困漁網。專家視察沿岸及收集資料研究，暫時無發現任何污染物。

據《Global News》報道，地區官員在周六(3日)的報告指出，在海岸有700隻死海豹，不過，俄羅斯自然資源和環境部(Ministry of Natural Resources and Environment)達吉斯坦分部，將死亡數字提高到了2,500隻。達吉斯坦當局說，大規模死亡原因待釐清，有可能是自然原因。

裏海沿岸今年已有 3 宗類似事件

裏海環境保護中心負責人Zaur Gapizov說，海豹可能在幾星期前死亡，沒有跡象表明牠們被殺害，或被漁網捕獲。聯邦漁業局的專家和檢察官檢查了海岸線，並收集了能用於實驗室研究的數據，沒有發現任何污染物。

報道亦提到，哈薩克的裏海沿岸，今年亦發生了3宗海豹大規模死亡事件，均歸類為自然原因。