俄羅斯試射核動力導彈射程1.4萬公里　普京：世上獨一無二

俄羅斯總統普京26日宣布，該國已成功測試其核動力巡弋飛彈9M370「海燕式」（Burevestnik）導彈。莫斯科聲稱，該武器能躲避任何防禦系統，並計劃推進該導彈的部署。 《路透社》報道，俄羅斯武裝部隊參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向普京彙報稱，已成功測試一款可搭載核彈頭的新型核動力巡弋導彈，名為9M370海燕式導彈（北約代號SSC－X－9 Skyfall）。 防禦系統「無法阻擋」 據稱，測試於10月21日進行，導彈在空中飛行了約15小時，距離達到14,000公里。俄方聲稱，該款導彈具有幾乎無限的射程以及難以預測的飛行路徑，對當前以及未來的導彈防禦系統而言是「無法阻擋的」。

身穿迷彩服的普京告訴負責烏克蘭戰爭的將領，該武器是「世界上沒有其他國家擁有的獨特武器」。他還說，他曾被俄羅斯一些專家告知該武器幾乎不可能實現，但如今其「關鍵測試」已完成。