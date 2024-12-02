俄羅斯警突擊夜店　數百壯丁直接被送徵兵辦公室(有片)

俄羅斯政府上周五(11月29日)深夜突擊搜查首都莫斯科3間知名夜店，不僅拘留數百名俄羅斯年輕男性，還將他們送往徵兵辦公室，女性顧客則在護照被拍攝後獲釋，此舉被視為克里姆林宮為補充軍隊兵源而採取的最新激進措施，同時也引發當地居民和人權團體的廣泛擔憂。

美國軍事新聞網站《Defence Blog》與《莫斯科時報》報道，據指這次行動鎖定Simachev、Mutabor/ARMA和Mono這3間莫斯科最受歡迎的夜店，突擊搜查從凌晨2點開始，持續數小時。目擊者表示，當時數十輛警車和囚車停在夜店外，警員在警犬協助下系統性地進入夜店檢查身份。警方將重點放在男性顧客身上，許多人被拘留後直接送往徵兵辦公室，而女性顧客則在護照被拍攝後獲釋。一名現場顧客形容當時的氣氛緊張而詭異「當下音樂停止，每個人都愣住了」，他指，警方突擊夜店後直接開始檢查身份證，沒有多加解釋便帶走現場男性顧客，另有目擊者提到警車源源不斷地進出，滿載被拘留者，場面令人震驚。