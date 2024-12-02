俄羅斯警突擊夜店　數百壯丁直接被送徵兵辦公室(有片)

俄羅斯政府上周五(11月29日)深夜突擊搜查首都莫斯科3間知名夜店，不僅拘留數百名俄羅斯年輕男性，還將他們送往徵兵辦公室，女性顧客則在護照被拍攝後獲釋，此舉被視為克里姆林宮為補充軍隊兵源而採取的最新激進措施，同時也引發當地居民和人權團體的廣泛擔憂。
美國軍事新聞網站《Defence Blog》與《莫斯科時報》報道，據指這次行動鎖定Simachev、Mutabor/ARMA和Mono這3間莫斯科最受歡迎的夜店，突擊搜查從凌晨2點開始，持續數小時。目擊者表示，當時數十輛警車和囚車停在夜店外，警員在警犬協助下系統性地進入夜店檢查身份。警方將重點放在男性顧客身上，許多人被拘留後直接送往徵兵辦公室，而女性顧客則在護照被拍攝後獲釋。一名現場顧客形容當時的氣氛緊張而詭異「當下音樂停止，每個人都愣住了」，他指，警方突擊夜店後直接開始檢查身份證，沒有多加解釋便帶走現場男性顧客，另有目擊者提到警車源源不斷地進出，滿載被拘留者，場面令人震驚。
Security forces raided Moscow clubs. There, riot police put Putin's slaves face down on the floor. Visitors of the Moscow club Arma were lying on the floor for several hours. The girls were released, their passports were photographed, and many guys were sent to paddy wagons🎉😁 pic.twitter.com/TaezHiwPim— Гакрукс (@Gakruks1) November 30, 2024
人權組織：被拘留男性或面臨立即被召入伍的風險
這場突擊行動被認為是俄羅斯政府應對兵力短缺的最新舉措。隨著俄烏戰爭持續進行，克里姆林宮補充兵力的壓力與日俱增。近幾個月來，俄羅斯政府已在全國範圍內加強徵兵力度，但如此高調地針對夜店顧客進行搜捕，凸顯其措施的強度達到新高。人權組織對此表達強烈關切，認為當局此舉侵犯了公民的基本權利，尤其是被拘留的年輕男性可能面臨立即被徵召入伍的風險。克里姆林宮尚未對這次行動做出官方回應。
Russian security forces raiding 4 of moscow's largest nightclubs: Monobar, Inferno, Arma, and Simach.— OЭDIРOVICH (@oedipovich) November 30, 2024
Officially there's no mobilization in 🇷🇺, however many military-age men were detained and taken away.
Life for the gulag sheep carries on.pic.twitter.com/2hLyScq3KB