俄羅斯譴責稱違國際公約 美扣押兩涉與委國有關運油輪

美軍宣布，先後在北大西洋和加勒比海，扣押2艘與委內瑞拉有關的運油輪。其中一艘涉事運油輪原名「Bella I」，現已改名為「Marinera」，並改掛俄羅斯國旗。俄羅斯政府譴責美國。

美國防長赫格塞思表示，美國對委內瑞拉非法石油的制裁和封鎖，仍然在全球範圍全面有效，所有透過走私當地石油資助非法活動，以及竊取委內瑞拉人民財富的「暗黑艦隊」，將繼續被美方封鎖。NBC新聞報道，原名「Bella I」的運油輪自24年6月起就被列入​​美國制裁名單。

上個月美國海岸防衛隊在委內瑞拉附近海域對其進行追捕，截至1月5日，該船突破追捕，駛往北大西洋蘇格蘭西海岸附近，並改名及改掛俄羅斯國旗。白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)指，美軍的行動獲美國法院命令授權。她指有關運油輪是委內瑞拉影子船隊的一部分，負責運送被制裁的石油；又稱如有必要會將船員帶到美國起訴。