俄羅斯退出《歐洲常規武裝力量條約》　美國北約隨即暫停參與

俄羅斯外交部表示，在當前形勢下，俄羅斯不可能與北約達成任何軍備控制協議。聲明指，俄羅斯暫停履行條約後，美國及盟國並未與俄羅斯進行恢復歐洲軍控相關對話，而是繼續持拒絕合作的態度；並指鑑於北約國家對挑起俄烏衝突有直接責任，從俄羅斯根本安全利益角度出發，保留條約是不可接受，俄羅斯於今年11月7日零時，完成退出CFE條約的全部程序。

俄羅斯正式退出《歐洲常規武裝力量條約》(Treaty on Conventional Armed Forces in Europe，簡稱CFE條約)，美國和北約亦隨即宣布，將正式暫停參與CFE條約。意味著又一個冷戰時期里程碑式軍控協議面臨解體。

白宮：美國有甚麼理由不退出 CFE 條約

俄羅斯宣布正式退出CFE條約後，北約發表聲明指，CFE條約對歐洲-大西洋安全架構具備作為基石的重要作用，但北約遵守條約而俄羅斯不遵守的情況將是不可持續的。北約所有成員國支持暫停參與這項條約的決定。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示：「在俄羅斯退出該條約後，我不知道我們(美國)有甚麼理由不退出。」他強調，美國將履行《北約憲章》第5條承諾。根據《北約憲章》第5條，北約盟國承諾捍衞任何遭到攻擊的成員國。