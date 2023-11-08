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國際
2023-11-08 12:09:00

俄羅斯退出《歐洲常規武裝力量條約》　美國北約隨即暫停參與

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俄羅斯退出《歐洲常規武裝力量條約》，北約隨即暫停參與。(資料圖片)

俄羅斯退出《歐洲常規武裝力量條約》，北約隨即暫停參與。(資料圖片)

俄羅斯正式退出《歐洲常規武裝力量條約》(Treaty on Conventional Armed Forces in Europe，簡稱CFE條約)，美國和北約亦隨即宣布，將正式暫停參與CFE條約。意味著又一個冷戰時期里程碑式軍控協議面臨解體

俄羅斯外交部表示，在當前形勢下，俄羅斯不可能與北約達成任何軍備控制協議。聲明指，俄羅斯暫停履行條約後，美國及盟國並未與俄羅斯進行恢復歐洲軍控相關對話，而是繼續持拒絕合作的態度；並指鑑於北約國家對挑起俄烏衝突有直接責任，從俄羅斯根本安全利益角度出發，保留條約是不可接受，俄羅斯於今年117日零時，完成退出CFE條約的全部程序。

《歐洲常規武裝力量條約》在冷戰末期締結，1992年11月9日生效。(網上圖片)

《歐洲常規武裝力量條約》在冷戰末期締結，1992年11月9日生效。(網上圖片)

白宮：美國有甚麼理由不退出CFE條約

俄羅斯宣布正式退出CFE條約後，北約發表聲明指，CFE條約對歐洲-大西洋安全架構具備作為基石的重要作用，但北約遵守條約而俄羅斯不遵守的情況將是不可持續的。北約所有成員國支持暫停參與這項條約的決定。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示：「在俄羅斯退出該條約後，我不知道我們(美國)有甚麼理由不退出。」他強調，美國將履行《北約憲章》第5條承諾。根據《北約憲章》第5條，北約盟國承諾捍衞任何遭到攻擊的成員國。

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《歐洲常規武裝力量條約》在冷戰末期締結，1992119日生效，限制締約國的5種常規武器裝備，包括坦克、裝甲戰鬥車、火炮、作戰飛機和作戰直升機的數量。1992年的補充條款，就規定締約國有義務限制常規武裝力量的人數。俄羅斯在2007年表示，由於北約持續東擴，俄方暫停履行條約，總統普京今年5月簽署法令將廢止《歐洲常規武裝力量條約》。

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