俄羅斯遭盟友反抗　亞美尼亞批支援不足拒簽聯合聲明

由俄羅斯牽頭的集體安全條約組織（CSTO），在亞美尼亞首都埃里溫舉行會議。亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）當面批評俄羅斯對盟國的支援不足，並拒絕在共同宣言上簽署。

亞美尼亞與鄰國的阿塞拜疆一直存有領土的爭議，近年兩國的衝突急增。在周三（23日）開始展開的CSTO首腦會議，帕希尼揚當面指責俄羅斯總統普京未有照顧盟友。帕希尼揚指：「令人沮喪的是，亞美尼亞成為CSTO的成員，但卻不能阻止阿塞拜疆的入侵。」他質疑這個俄羅斯領導的軍事同盟的效用。

不滿未提供協助

他批評：「直到現在，CSTO仍然未有就阿塞拜疆入侵亞美尼亞有一個決定。這些事實傷害了CSTO在我們國境內外的形象。我認為這是亞美尼亞作為主席國的失敗。」

CSTO在年初曾派兵到哈薩克協助控制該國的騷亂，但在今年9月，亞美尼亞請求協助時，組織最終只答允派出觀察員。亞美尼亞與阿塞拜疆存有很長的領土爭議，兩國在2020年時爆發了44日的戰爭，最後俄羅斯答應派出2,000人的維和部隊介入，但至今未解決有關的爭議，而兩國在今年9月再度發生衝突，造成雙方有逾200名軍人死亡。阿塞拜疆並非CSTO的成員，但獲得土耳其在背後的支持。