俄羅斯：特朗普制裁關稅威脅無新意｜俄烏戰爭

美國總統特朗普競選時稱上台後會立即結束烏克蘭戰爭，他周三(22日)表示，若俄羅斯不達成協議結束烏克蘭戰爭，將對該國加大制裁，包括徵收新關稅，「其他參與國家」也同樣受此對待。克里姆林宮發言人周四回應稱，特朗普的威脅無新意，他在首個任期也制裁俄羅斯，指這是他慣常做法。發言人也強調查，俄方仍然準備好對話，是平等和互相尊重的對話。

特朗普周二指，若俄總統普京拒絕談判以結束持續近3年的戰爭，他將會實施制裁。他周三在社交網補充稱，若不盡快達成協議，他沒有選擇，只好對輸入美國的俄羅斯貨品徵收高額關稅和制裁，還有其他參戰國家。特朗普沒有點名指出參戰國家，也沒有具體說參戰定義。美國前總統拜登早已嚴厲制裁俄羅斯銀行、國防、製造業、能源和技科等數千實體。俄羅斯駐聯合國副大使波蘭斯基稱，問題不是結束戰爭，而是解決烏克蘭危機的根源。