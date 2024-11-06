俄羅斯：特朗普勝出對烏克蘭屬壞消息　法國警告歐洲必須掌握自己命運｜美國大選2024

美國大選結果關乎國際形勢，特朗普再度入主白宮，保守派上台取代自由派的民主黨，他競選時已稱若當選會24小時內結束烏克蘭戰爭，不會無止境資助。俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德韋傑夫表示，特朗普勝出對烏克蘭來說可能是壞消息，但並不清楚特朗普會對烏克蘭削減多少戰爭援助。失去美國財力和武器支持，烏克蘭恐難以持續抵抗俄羅斯入侵。法國則警告，歐洲不應依賴美國，必須掌握自己命運。

美國大選2024｜「特朗普是商人對俄羅斯有利」

梅德韋傑夫在社交通訊平台Telegram稱，「特朗普對我們其中一個有利因素，是他徹頭徹尾是一名商人，極為不喜歡對攀附者或愚蠢的攀附盟友花錢，還有差勁的慈善項目和貪婪的國際組織。」烏克蘭總統澤連斯基恭賀特朗普當選，強調共和、民主兩黨均支持烏克蘭對抗俄羅斯。