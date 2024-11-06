俄羅斯：特朗普勝出對烏克蘭屬壞消息　法國警告歐洲必須掌握自己命運｜美國大選2024

美國大選結果關乎國際形勢，特朗普再度入主白宮，保守派上台取代自由派的民主黨，他競選時已稱若當選會24小時內結束烏克蘭戰爭，不會無止境資助。俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德韋傑夫表示，特朗普勝出對烏克蘭來說可能是壞消息，但並不清楚特朗普會對烏克蘭削減多少戰爭援助。失去美國財力和武器支持，烏克蘭恐難以持續抵抗俄羅斯入侵。法國則警告，歐洲不應依賴美國，必須掌握自己命運。
美國大選2024｜「特朗普是商人對俄羅斯有利」
梅德韋傑夫在社交通訊平台Telegram稱，「特朗普對我們其中一個有利因素，是他徹頭徹尾是一名商人，極為不喜歡對攀附者或愚蠢的攀附盟友花錢，還有差勁的慈善項目和貪婪的國際組織。」烏克蘭總統澤連斯基恭賀特朗普當選，強調共和、民主兩黨均支持烏克蘭對抗俄羅斯。
美國大選2024｜特朗普當選 法德領袖通電話
法國政府發言人Maud Bregeon向傳媒表示，「我們不應問美國會做甚麼，而是問自己歐洲能做甚麼」。她指，在一些重要領域，例如國防、工業復甦和去除碳排放，「我們必須掌握自己的命運」。法國總統馬克龍在特朗普預料會當選後稱，已與德國總理朔爾茨通電話，談論在捍衛歐洲利益上的合作。
美國大選2024｜烏克蘭學者：我們現將活於特朗普世界
烏克蘭戰爭持續了近3年，烏克蘭官員承認特朗普上台，基輔政府須尋求西方其他盟友支持。當地學者則稱，「我們現在將要活於特朗普世界，我非常懷疑他是否能如他所說24小時內結束這場戰爭。」特朗普難以預測的作風，絕對令烏克蘭人難以估計他在第二個總統任期內的政策，也擔心他減少對北約盟友的支持和施壓，有人形容特朗普勝利如「世界末日」。
特朗普過去不斷稱與俄羅斯總統普京關係良好，曾指澤連斯基是「史上最傑出的推銷員」。根據民調，少於5%美國選民認為外交政策是他們投票主要考慮議題。