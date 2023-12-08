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國際
2023-12-08 15:25:02

俄羅斯14歲少女持散彈槍闖校園　掃射同學致1死4傷後舉槍自戕

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俄羅斯14歲少女持散彈槍闖校園　掃射同學致1死4傷後舉槍自戕

俄羅斯一名14歲女學生7日上午持散彈槍進校園掃射，造成1名學生死亡、4名受傷，而該名少女在犯案後，隨即舉槍自戕。

根據外媒報道，開槍的是年僅14歲的少女阿麗娜（Alina），她在7日早上9點左右，拿着爸爸的泵動式散彈槍，闖入位於布良斯克市（Bryansk）的一所學校，接着開始對學生開槍掃射。

右腳靴子裏塞了一把獵刀

其實阿麗娜就是該間學校的學生，當天一早她並沒有準時到校，而是在第二節生物課上到一半時突然出現，接着就突然發動攻擊，而當時阿麗娜雙胞胎妹妹，就在同一間教室內。

事件造成1名學生死亡、4人受傷，而阿麗娜在犯案後，隨即舉槍自戕，警員到場後發現，除了散彈槍外，阿麗娜還在右腳的靴子裏塞了一把獵刀。

疑受欺凌心生不滿

阿麗娜手中的散彈槍是掛在父親名下，學校原本設有金屬深測器，但當時不湊巧故障，才讓阿麗娜有機可乘，有俄羅斯媒體報道，阿麗娜在學校受到欺凌，因此心生不滿，當她持槍出現在教室時，老師試圖出聲制止，但卻無法撫平阿麗娜的怒氣。

俄烏戰爭後放寬槍械管制

案發的布良斯克市與烏克蘭接壤，學校距離邊境約104公里，原本俄羅斯政府對於槍枝的管制很嚴格，但俄烏戰爭爆發後，布良斯克市成為跨境襲擊的幾個南部地區之一，因此政府鼓勵組建自衛部隊，才會放寬槍枝限制，不料卻釀成校園槍擊悲劇。 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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