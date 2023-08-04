俄羅斯19歲少女遭誘拐淪性奴14年　被迫照顧兇徒母子兼助分屍

記者彭巧蓁／綜合報道
俄羅斯一名婦女指控遭到51歲男子切斯基多夫 (Vladimir Cheskidov)綁架，關在一個上鎖的房間內14年成為他的性奴。她痛訴在囚禁期間遭到殘忍毆打和性侵，且切斯基多夫還殺了另一名女子並強迫她協助分屍。
據俄羅斯新聞頻道74.ru報道，33 歲的葉卡捷琳娜（Ekaterina）控訴自己遭到切斯基多夫綁架長達14年。她向警方表示，2009年秋天的一個晚上，當時19歲的葉卡捷琳娜在車里雅賓斯克市的一個公車站，遇到了當時37歲的切斯基多夫。
兇徒精神病惡化創逃跑機會
對方親切地邀請她去家裏喝酒，當他們到達他家後，切斯基多夫便拿出刀子威脅葉卡捷琳娜，接下來14年，她都被關在一個上鎖的臥室裏，切斯基多夫只會讓她出來幫忙煮飯、做家事以及照顧他年邁的母親，但他全程都會拿着刀子在葉卡捷琳娜身邊看着，以防止她逃走。
報道中還說，每當切斯基多夫離開家時，他都會用膠帶封住葉卡捷琳娜的嘴，並將她綁在橫樑上，這樣她就無法呼救並試圖逃跑。葉卡捷琳娜還聲稱，切斯基多夫強迫她喝酒，並暴力地毆打她的頭部，以至於不久之後她就忘記了所有親戚的聯繫方式。最終因為切斯基多夫的精神病惡化，被強制送醫，葉卡捷琳娜才趁機逃出生天。
曾在1989年犯下搶劫前科
她更進一步告訴警方，切斯基多夫有一次將另一名女子帶回家，還說她是自己的妻子，然而這位名叫奧克薩娜的女子後來向葉卡捷琳娜表示，她根本沒有和切斯基多夫結婚。2011年，奧克薩娜試圖對外尋求幫助，切斯基多夫憤怒地抓起一把刀，狂刺奧克薩娜直到她死亡，而切斯基多夫還強迫葉卡捷琳娜協助肢解屍體，並將屍塊塞進一個大鍋裏，然後埋在地窖中。
警方根據葉卡捷琳娜的證詞，在切斯基多夫的家中找到了人類遺骸。對於她的指控，切斯基多夫一概否認，還說自己和葉卡捷琳娜是兩情相悅；而他的母親也說，是葉卡捷琳娜迷戀上自己的兒子，兩人是心甘情願在一起的。
據悉切斯基多夫曾在1989年犯下搶劫前科，如果謀殺罪和其他罪名成立，切斯基多夫可能會被判處25年流放地監禁。
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