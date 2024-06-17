俄羅斯6名涉伊斯蘭國囚犯脅持獄警　被特種部隊擊斃(有片)

俄羅斯南部羅斯托夫州(Rostov)一個拘留中心發生脅持人質事件， 6名脅持人質的囚犯全部遭擊斃，2名獄警獲救。6名據稱與極端武裝組織「伊斯蘭國」(IS)有聯繫的囚犯，其中3人早前被判恐怖主義罪成，包括傳播極端主義訊息和串謀炸毀俄羅斯法院等。

事發在當地周日(16日)，6名囚犯打破囚室窗戶鐵欄，游繩爬落下幾層，用刀和消防斧脅持2名獄警，要求重獲自由，部分人戴上伊斯蘭國標誌的頭巾。網上片段顯示，有人在被綁的獄警身旁揮刀，囚犯要求當局提供武器及車輛。