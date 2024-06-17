俄羅斯6名涉伊斯蘭國囚犯脅持獄警　被特種部隊擊斃(有片)

俄羅斯南部羅斯托夫州(Rostov)一個拘留中心發生脅持人質事件， 6名脅持人質的囚犯全部遭擊斃，2名獄警獲救。6名據稱與極端武裝組織「伊斯蘭國」(IS)有聯繫的囚犯，其中3人早前被判恐怖主義罪成，包括傳播極端主義訊息和串謀炸毀俄羅斯法院等。
事發在當地周日(16日)，6名囚犯打破囚室窗戶鐵欄，游繩爬落下幾層，用刀和消防斧脅持2名獄警，要求重獲自由，部分人戴上伊斯蘭國標誌的頭巾。網上片段顯示，有人在被綁的獄警身旁揮刀，囚犯要求當局提供武器及車輛。
據報特種部隊突襲僅3分鐘救出人質
談判失敗後，特種部隊迅速突襲，將6人全部擊斃，救出被脅持的2名獄警，據報過程僅3分鐘。有影片顯示，現場傳出大量槍聲。亦有影片可見多具死屍，部分遺體雙手被反綁，未知是否有人被捕後遭槍殺。伊斯蘭國近年多度襲擊俄羅斯領土，其中3月造成145人死亡的莫斯科音樂廳恐襲，伊斯蘭國分支「呼羅珊省」承認責任。
🇷🇺 This morning, several people held in one of the cells of Detention Center-1 in the Rostov region broke out and took two employees hostage.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 16, 2024
The inmates were there on terrorism charges.
After attempts at negotiations failed, Russian security forces entered the complex,… pic.twitter.com/ClfLDq0onm