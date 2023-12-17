俄羅斯9歲女親近流浪狗群反遭撕咬　全身多處受傷重創送醫（有片慎入）

從監視器畫面可以看到，俄羅斯西北部城市新烏連戈伊（Novy Urengoy）正下雪，地面被積雪覆蓋住，這時一名9歲女童突然出現，她盯著路邊的幾隻流浪狗，先緩緩地靠近，接着作勢蹲低，想跟牠們玩耍。

俄羅斯一名9歲女童13日獨自走在被白雪覆蓋的街道上，當她看到路邊的流浪狗時，嘗試靠近與牠們玩耍，不料四隻大狗突然衝上前，對女童瘋狂撕咬，導致她全身多處受傷，送醫治療。

從監視器畫面可以看到，俄羅斯西北部城市新烏連戈伊（Novy Urengoy）正下雪，地面被積雪覆蓋住，這時一名9歲女童突然出現，她盯着路邊的幾隻流浪狗，先緩緩地靠近，接着作勢蹲低，想跟牠們玩耍。

幸好穿厚厚保暖衣物

不過下一秒，原本安靜趴着的4隻大狗突然站起身，接着衝向小女孩，有三隻如同發瘋般，對着女童的四肢、頭髮撕咬，雖然女孩嘗試站起來，卻抵擋不住大狗的力氣，整個人躺在雪地上，時間長達1分鐘。

最後是一名路過的男子，發現了被流浪狗欺負的女孩，趕忙上前阻止，才成功將狗群趕跑，女孩隨後被送往醫院，她的頭部、四肢都有多處重傷，好險當天氣溫是攝氏零下22度，女童穿厚厚的保暖衣物，才沒有受到更嚴重的傷害。