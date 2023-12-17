俄羅斯9歲女親近流浪狗群反遭撕咬　全身多處受傷重創送醫（有片慎入）

俄羅斯一名9歲女童13日獨自走在被白雪覆蓋的街道上，當她看到路邊的流浪狗時，嘗試靠近與牠們玩耍，不料四隻大狗突然衝上前，對女童瘋狂撕咬，導致她全身多處受傷，送醫治療。
從監視器畫面可以看到，俄羅斯西北部城市新烏連戈伊（Novy Urengoy）正下雪，地面被積雪覆蓋住，這時一名9歲女童突然出現，她盯着路邊的幾隻流浪狗，先緩緩地靠近，接着作勢蹲低，想跟牠們玩耍。
幸好穿厚厚保暖衣物
不過下一秒，原本安靜趴着的4隻大狗突然站起身，接着衝向小女孩，有三隻如同發瘋般，對着女童的四肢、頭髮撕咬，雖然女孩嘗試站起來，卻抵擋不住大狗的力氣，整個人躺在雪地上，時間長達1分鐘。
最後是一名路過的男子，發現了被流浪狗欺負的女孩，趕忙上前阻止，才成功將狗群趕跑，女孩隨後被送往醫院，她的頭部、四肢都有多處重傷，好險當天氣溫是攝氏零下22度，女童穿厚厚的保暖衣物，才沒有受到更嚴重的傷害。
務必阻止孩童靠近流浪動物
根據俄羅斯媒體報道，這些流浪狗都沒有接種狂犬病疫苗，受傷的女童雖然傷不致危及性命，但卻對她造成嚴重的心理陰影，由於身上有多處撕裂傷，目前仍舊高燒不退。
當地負責動物照護的公共督察阿列克辛科（Natalia Alekseenko）表示，家長帶着孩童走在路上時，務必阻止他們靠近流浪動物。
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