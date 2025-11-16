俄羅斯AI機械人發布會亮相 台上跌倒被拖走 黑布遮擋尷尬退場(有片)

俄羅斯首個配備人工智能(AI)的人形機械人近日在莫斯科發布會上，在台上當場跌倒，工作人員立即將它扶起拖走，又用黑布擋住觀眾視線，場面十分尷尬。 AI機械人當眾出醜 美國《新聞周刊》等媒體報道，事發於本月10日，俄羅斯開發團隊在現場介紹，名為AIdol的人形機械人主要是以俄羅斯國產零件打造，是同類AI機械人的先進典範。當AIdol隨著《Rocky》系列電影配樂，在兩名工作人員引導下從舞台後方一步一步走出來，還向觀眾揮手。未料，它突然失平衡跌倒，幾個零件散落在台上。

工作人員趕緊把AIdol扶起並拖到舞台後方，另一員工似乎早有準備，立即從後方拉起黑布遮擋台下觀眾視線，兩人慢慢將AIdol拖走。如此尷尬場面，俄羅斯獨立媒體分享在社交網分享事發影片。 俄羅斯加入AI人形機械人競賽 AIdol面世，顯示俄羅斯試圖加入全球競爭激烈的AI人形機械人競賽。負責研發的俄羅斯機械人公司Idol表示，AIdol透過AI整合了肢體動作、操作物件及擬人互動等技能。



開發者：是寶貴經驗 AIdol當眾出醜歸咎於校準問題，Idol公司堅稱AIdol當時還在測試階段，公司行政總裁維圖金(Vladimir Vitukhin)表示：「我希望這個錯誤會變成寶貴經驗。」

AIdol發布會旨在展現俄羅斯AI與人形機械人技術的發展，它這樣失控摔倒，俄羅斯社交媒體和科技論壇上的批評者直指，AIdol缺乏穩定性，以及開發團隊不應推出未完成的原型機械人。上述影片在網上瘋傳，不少網民質疑，俄羅斯機械人產業是否真的準備好與其他國家競爭。 AI機械人會感到驚訝 AIdol的開發團隊反駁指，AIdol採用48伏特電池，可持續運作6小時，且77%零件為俄國國產，公司計劃將這比例提高至93%。 此外，AIdol配備19個伺服「摩打」，讓它能展現12多種基本情緒及數百種微表情；它的矽膠皮膚經過特殊設計，能以不同的軟硬程度模擬人類臉部表情。維圖金在發布會上強調：「這個機械人能微笑、思考和感到驚訝，就像人類一樣。」



Russia presented its human-like AI robot. It fell down as it walked onto the stage. pic.twitter.com/YAk7w2SsWV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2025