俄美雙重國籍女芭蕾舞蹈員捐51美元予烏克蘭　叛國罪成判入獄12年(有片)

擁有美國與俄羅斯雙重國籍的女芭蕾舞蹈員Ksenia Karelina被指控曾向支持烏克蘭的慈善機構捐款51.8美元(約404港元)，遭俄羅斯法院裁定叛國罪成立，判入獄12年。美國白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，美國正申請對卡列琳娜提供領事探望，並指因捐款50美元被裁定叛國是可笑。
33歲被告Ksenia周四(15日)在葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)的法院被裁定叛國罪成立，判處12年監禁，她的代表律師表明會提出上訴。俄美早前進行了一次大型的換囚行動，俄方釋放了《華爾街日報》俄裔記者格爾什科維奇(Evan Gershkovich) 及前陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)。Ksenia不在交換名單上，她的律師說，她希望未來能被列入名單。路透社(Reuters)報道，Ksenia未被華盛頓認定為「錯誤拘留」，相關標籤可以或可成為交換談判的外交途徑。
Ksenia Karelina, a Russian-American spa worker, was sentenced to 12 years in prison by a Russian court after she was found guilty of treason for donating $51.80 to a charity supporting Ukraine https://t.co/8NlzwcloRU pic.twitter.com/DmEFWaVocj— Reuters (@Reuters) August 15, 2024
相關機構否認向基輔提供任何軍事支持
Ksenia在俄羅斯出生，2012年移民美國，3年前獲美國公民身份，她在今年初到俄羅斯探親時被捕。俄羅斯當局其後指出，Ksenia在前年2月24日，即俄羅斯入侵烏克蘭首日，向一個支持烏克蘭的組織捐款50多美元，資金隨後被烏克蘭軍隊用於購買彈藥等物資。報道指，Ksenia向一間總部設在紐約的慈善機構「為烏克蘭團結一心」(Razom for Ukraine)捐贈了51.80美元為烏克蘭的兒童和老人提供人道主義援助。該慈善機構否認向基輔提供任何軍事支持。