俄美雙重國籍女芭蕾舞蹈員捐51美元予烏克蘭　叛國罪成判入獄12年(有片)

擁有美國與俄羅斯雙重國籍的女芭蕾舞蹈員Ksenia Karelina被指控曾向支持烏克蘭的慈善機構捐款51.8美元(約404港元)，遭俄羅斯法院裁定叛國罪成立，判入獄12年。美國白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示，美國正申請對卡列琳娜提供領事探望，並指因捐款50美元被裁定叛國是可笑。

33歲被告Ksenia周四(15日)在葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)的法院被裁定叛國罪成立，判處12年監禁，她的代表律師表明會提出上訴。俄美早前進行了一次大型的換囚行動，俄方釋放了《華爾街日報》俄裔記者格爾什科維奇(Evan Gershkovich) 及前陸戰隊員惠蘭(Paul Whelan)。Ksenia不在交換名單上，她的律師說，她希望未來能被列入名單。路透社(Reuters)報道，Ksenia未被華盛頓認定為「錯誤拘留」，相關標籤可以或可成為交換談判的外交途徑。