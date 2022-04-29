俄聯邦安全局拍新納粹證物驚現《模擬市民3》　網民質疑探員誤當SIM卡

俄羅斯總理普京早前公開聲稱俄羅斯聯邦安全局(FSB)成功阻止一場暗殺知名俄羅斯電視記者 Vladimir Solovyov 的恐怖攻擊行動，成功拘捕6名疑犯。FSB 隨後發放一系列的證物照片，展示了大量的新納粹宣傳品，但當中還包括3套明顯而突兀的《模擬市民3》(The Sims 3)遊戲光碟，被質疑探員將「The Sims 3」誤以為3張手機用的 SIM 卡，遭大批網民嘲笑「自導自演手法拙劣」。

FSB聲稱於行動中檢獲爆炸裝置、8支燃燒彈、6把手槍、手榴彈、逾千發子彈、毒品、偽造的烏克蘭護照、以及大量的新納粹宣傳物品。在FSB發放的一系列的證物照片，展示了納粹符號 T 恤、希特拉的照片以及「納粹親衛隊」的 SS 符號，還有各種藥物、偽造的烏克蘭護照，以及《模擬市民3》遊戲光碟。

網民嘲笑「自導自演 手法拙劣」

網民對FSB提供的一連「證據」相片發起討論，尤其是《模擬市民3》遊戲光碟。有網民推測，在 FSB 探員的照片物品清單中，似乎原定要放3 張「手機 SIM 卡」，卻誤以為「The Sims 3」。不少網民指FSB 探員是「天才」，認為「誰會將遊戲光碟當作手機 SIM 卡？」，紛紛嘲笑「自導自演手法拙劣」。

英國廣播公司(BBC)記者 Francis Scarr在社交平台Twitter嘲諷地這些「物品清單」「似乎很逼真」，又指FSB提供了「烏克蘭新納粹入門包」，更笑言「誰料到他們如此喜歡《模擬市民》？」。

開源調查機構 Bellingcat 創辦人 Eliot Higgins亦回應指「相信是一個愚蠢的FSB 探員接到上級命令要準備3張SIM卡(3 SIMs)」，更模擬列出相關清單，其中一項為「The Sims Expansions」(模擬市民擴充包)。