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國際
2023-12-11 18:13:58

俄艷諜主持國營電視台「國家公敵」節目 誤播英情報一哥籲俄人投誠禁片 專家笑翻

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布蒂娜主持的節目，竟公開播放英國MI6處長呼籲俄人投誠的片段。(互聯網)

布蒂娜主持的節目，竟公開播放英國MI6處長呼籲俄人投誠的片段。(互聯網)

俄羅斯國營電視台Channel 1日前播出細數國家公敵的節目，花了一小時篇幅，專題報道邪惡之至的英國軍情六處處長摩爾(Richard Moore)。然而期間卻播出摩爾呼籲俄羅斯人投誠英國的片段，令該「禁片」首度於俄羅斯公開曝光，相信亦無人想到會是由俄國國營電視台發布。有英國專家指，Channel 1今次出錯，令MI6得以接觸到俄羅斯數以百萬計的潛在間諜人才。

英媒指，Channel 1是俄羅斯收視第二高的電視台，涉事節目由前俄羅斯女間諜布蒂娜(Maria Butina)主持。據報在節目開首即播出摩爾今年7月在捷克布拉格所發表的講話，呼籲俄羅斯人投誠，摩爾指最近有不少俄羅斯人不滿俄烏戰爭而接觸MI6，強調「我們的大門永遠敞開」，呼籲俄人「加入我們」。

布蒂娜照片︰

俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 俄羅斯艷諜布蒂娜。(美聯社、路透社、互聯網) 英國軍情六處處長摩爾。

俄羅斯艷諜｜曾想以性交易 滲透美國全國步槍協會

報道指，摩爾該段講話之前從未被任何俄媒提及，今次屬破天荒，目前未知Channel 1高層事前是否知道布蒂娜節目包含了這段「禁片」。35歲女主持布蒂娜曾在美國進行間諜任務，她曾想以性交易滲透美國全國步槍協會(NRA)，於2019年被美方遞解出境。返俄後，布蒂娜成為普京政黨統一俄羅斯黨的議員，並出任Channel 1主持，其新節目《The Dolls of the Heir Tutti》專門報道俄國公敵，暫未知摩爾的片段是否由她挑選播出。

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俄羅斯艷諜｜專家︰該節目觀眾正是MI6想招攬的目標

英國的俄羅斯專家Mark Galeotti表示，「布蒂娜的節目有很多熱衷於政治的觀眾，他們正是MI6想招攬的目標」，直言「今次的宣傳是無價的，在俄羅斯，你根本不可能會播出敵對國家情報部門的工作邀請」。

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