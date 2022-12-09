俄釋放美國女籃球員格里納　換取美方釋放俄軍火商(有片)

美國與俄羅斯達成交換囚犯協議。俄羅斯釋放因攜帶大麻油入境被判入獄9年的美國女子職業籃球員格里納(Brittney Griner)，美國則釋放被判囚25年有「死亡商人」稱號的俄羅斯軍火商布特(Viktor Bout)。

俄羅斯聯邦安全局(FSB)發放影片，顯示格里納周四(8日)簽署文件後，離開監獄的情形。她被帶到機場登上一部私人飛機，並獲發還美國護照，之後有人告訴她現在可以回家。飛機之後抵達阿聯酋首都阿布扎比，俄方人員在停機坪將格里納交給美方代表，同時，獲美國釋放的布特由俄羅斯人員接走。

拜登 感謝阿聯酋促成格里納獲釋

美國總統拜登較早前，與格里納同性妻子在白宮宣布，格里納正在坐飛機回家；又指曾與格里納通電話，對方精神良好，但需要休息。拜登又指，為這一天努力了一段長時間，美方從未停止爭取格里納獲釋，形容談判過程艱辛，感謝尋求格里納獲釋的所有官員，並感謝阿聯酋促成格里納獲釋。

32歲的格林納2月中入境莫斯科，被搜出含有大麻油的電子煙，8月被裁定販運和藏毒罪成，判監9年及罰款100萬盧布。

55歲布特是烏克蘭裔俄羅斯人，早年加入蘇聯紅軍，1991年退役後改行經商，從事非法軍火買賣，2008年在泰國被捕，後來被引渡至美國，被控串謀殺害美國公民、販運軍火和支援恐怖組織等罪名，2012年被判刑25年。