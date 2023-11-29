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國際
2023-11-29 19:31:21

俄金髮女機上突幫陌生男脫褲口交 抓傷機員掟美金賄賂 因呢樣嘢發狂(有片)

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瓦萊里婭用美金賄賂機員，最後被警察押走。(互聯網)

瓦萊里婭用美金賄賂機員，最後被警察押走。(互聯網)

邊個夠佢狂？！俄羅斯29歲金髮女子瓦萊里婭(Valeria)在勝利航空(Pobeda Airlines)一班從土耳其安塔利亞前往莫斯科的航機上，突然「性侵」坐在隔離的陌生男乘客。

陌生男享受遭性侵

英國《每日郵報》周二報道，在5小時機程中，瓦萊里婭突然脫下男乘客的褲子跟他口交，男乘客最初試圖反抗，最後卻就範，如此荒唐行徑就發生在空服員和其他乘客面前，還有小孩子在場。更奇怪的是，空服員未有即時制止，而是等到瓦萊里婭完事後，才上前把她帶走，期間瓦萊里婭反抗，似乎不想離開陌生男，最後由一名男乘客負責看管她，直至航機在莫斯科降落。

客機降落後，瓦萊里婭被警員押走。(互聯網) 瓦萊里婭把垃圾倒在地上。(互聯網) 瓦萊里婭在垃圾中撿回美金。(互聯網) 瓦萊里婭向空服員展示美金。(互聯網) 瓦萊里婭試圖用美金賄賂空服員。(互聯網) 瓦萊里婭試圖用美金賄賂空服員。(互聯網) 客機降落在莫斯科一個機場。(互聯網) 瓦萊里婭生活照。(互聯網)

金髮女為甚麼發狂？

目擊者指，瓦萊里婭行為狂亂，疑似服過藥或喝醉，除了性侵男乘客，還在機上抽電子煙、抓傷空服員、把熱水倒在地上。警員其後登機把她帶走時，她還向空服員扔了一張100美元鈔票試圖賄賂對方，但空服員將鈔票丟進垃圾桶，瓦萊里婭即把垃圾倒在地上，再撿回鈔票，又向警員大喊：「不會跟你這混蛋走！」她這樣瘋狂搗亂，可謂神憎鬼厭，被警員押解下機時，乘客和機員都鼓掌歡呼。

瓦萊里婭其後受訪稱，對自己的行為毫無後悔，「一切都很好，我在機上很好」。報道指，瓦萊里婭最後被罰款500盧布(43.8港元)，並遭航空公司列入黑名單。

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