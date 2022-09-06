俄駐喀布爾使館外自殺式襲擊　伊斯蘭國承認責任(有片)

阿富汗首都喀布爾的俄羅斯大使館，遭到自殺式炸彈襲擊，造成6死10傷，死者包括兩名使館人員，極端組織伊斯蘭國(ISIS)承認責任。克里姆林宮指事件不能接受，希望組織者及肇事者受到懲罰。
事發於當地周一早上約11時，施襲者走到大使館的領事部門，當時1名外交官出來準備宣布獲發俄國學生簽證的名單，保安人員在施襲者走近時向他開槍，但仍無法阻止他引爆炸彈。俄羅斯外交部指，1名武裝分子在俄羅斯大使館領事館門口附近引爆炸彈，最少2名大使館員工死亡。據指2名遇害使館人員分別是二等秘書和一名警衛。
喀布爾警方指，施襲者試圖接近大使館時被守衛開槍擊中，並指有4名阿富汗人在事件中喪生。阿富汗塔利班政府指，會加強措施保護當地使館。
網上有片段顯示，事發後俄羅斯大使館領事館外有塵土揚起。極端組織伊斯蘭國其後透過通訊軟件，指事件是他們所為。
克里姆林宮：恐怖行為絕對不能接受
克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)形容這次爆炸是「恐怖行為」。絕對不能接受，希望這次恐怖行為的組織者及肇事者受到懲罰。
塔利班去年8月重掌政權後，俄國雖然沒承認塔利班政府，但未有關閉大使館，是少數仍在當地設有使館的國家。
自塔利班重掌阿富汗後，當地的炸彈襲擊一度大減，但過去1個月轉趨頻密，遇襲的大多是什葉派清真寺和教士。
🏳️🏴🇷🇺 - More than a dozen of dead in Kabul, Afghanistan after a suicide bomber targeted the Russian embassy. pic.twitter.com/9akaBak2Nm— Ishikawa Katsumi (@TwistedEagle49) September 5, 2022