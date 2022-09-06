俄駐喀布爾使館外自殺式襲擊　伊斯蘭國承認責任(有片)

阿富汗首都喀布爾的俄羅斯大使館，遭到自殺式炸彈襲擊，造成6死10傷，死者包括兩名使館人員，極端組織伊斯蘭國(ISIS)承認責任。克里姆林宮指事件不能接受，希望組織者及肇事者受到懲罰。

事發於當地周一早上約11時，施襲者走到大使館的領事部門，當時1名外交官出來準備宣布獲發俄國學生簽證的名單，保安人員在施襲者走近時向他開槍，但仍無法阻止他引爆炸彈。俄羅斯外交部指，1名武裝分子在俄羅斯大使館領事館門口附近引爆炸彈，最少2名大使館員工死亡。據指2名遇害使館人員分別是二等秘書和一名警衛。

喀布爾警方指，施襲者試圖接近大使館時被守衛開槍擊中，並指有4名阿富汗人在事件中喪生。阿富汗塔利班政府指，會加強措施保護當地使館。

網上有片段顯示，事發後俄羅斯大使館領事館外有塵土揚起。極端組織伊斯蘭國其後透過通訊軟件，指事件是他們所為。