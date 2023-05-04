俄：美國指使無人機襲克里姆林宮 白宮斥不實

俄羅斯總統普京在莫斯科的官邸克里姆林宮周三凌晨遭無人機攻擊，俄方聲稱是烏克蘭所為，並意圖殺死普京。克里姆林宮發言人今日更聲稱，美國是幕後決策者，白宮駁斥指控不實，也沒有證據證明有關指控。到訪芬蘭、荷蘭和海牙國際法庭的烏克蘭總統澤連斯基否認與事件有關，認為是俄方將戰事升級的藉口。他又指到訪海牙，是要恢復和平及公義，普京要就俄羅斯攻打烏克蘭接受審訊。

克里姆林宮｜普京發言人：基輔只聽命行事

報道指，克里姆林宮遭無人機攻擊片段周三凌晨在俄羅斯社交網出現，直至下午俄政府才發聲明，指這是有計劃的恐怖襲擊，烏克蘭基輔政府試圖暗殺普京，但並無證據。澤連斯基隨即否認，「我們不會攻擊普京或莫斯科，只在我們領土內戰鬥」。克里姆林宮發言人佩斯科夫今日將矛頭指向美國，「這種襲擊不是由基輔決定，而是華府。基輔只聽命行事」，但並無提供證據。美國國家安全委員會發言人科比回應指克里姆林宮有關說法不實，美國不鼓勵或讓烏克蘭在其邊境外發動攻擊。