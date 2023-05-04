俄：美國指使無人機襲克里姆林宮 白宮斥不實

俄羅斯總統普京在莫斯科的官邸克里姆林宮周三凌晨遭無人機攻擊，俄方聲稱是烏克蘭所為，並意圖殺死普京。克里姆林宮發言人今日更聲稱，美國是幕後決策者，白宮駁斥指控不實，也沒有證據證明有關指控。到訪芬蘭、荷蘭和海牙國際法庭的烏克蘭總統澤連斯基否認與事件有關，認為是俄方將戰事升級的藉口。他又指到訪海牙，是要恢復和平及公義，普京要就俄羅斯攻打烏克蘭接受審訊。
克里姆林宮｜普京發言人：基輔只聽命行事
報道指，克里姆林宮遭無人機攻擊片段周三凌晨在俄羅斯社交網出現，直至下午俄政府才發聲明，指這是有計劃的恐怖襲擊，烏克蘭基輔政府試圖暗殺普京，但並無證據。澤連斯基隨即否認，「我們不會攻擊普京或莫斯科，只在我們領土內戰鬥」。克里姆林宮發言人佩斯科夫今日將矛頭指向美國，「這種襲擊不是由基輔決定，而是華府。基輔只聽命行事」，但並無提供證據。美國國家安全委員會發言人科比回應指克里姆林宮有關說法不實，美國不鼓勵或讓烏克蘭在其邊境外發動攻擊。
克里姆林宮｜專家質疑無人機如何越過嚴密空防
俄羅斯稱，兩架無人機相隔16分鐘飛到克里姆林宮上方，有評論認為是俄方自編自導自演。美國智庫戰爭研究所稱，兩架無人機可穿透重重空防並引爆，或在克里姆林宮心臟上空遭擊落，還完美地被鏡頭拍下，事件極度不可能。烏克蘭空軍發言人指，俄羅斯策劃攻擊令烏克蘭戰事升級。但另有分析認為，克里姆林宮遭攻擊令俄看來軟弱，並不划算，亦質疑俄羅斯的空防能力。
克里姆林宮｜基輔等地遭俄空襲報復 赫爾松23死
俄今日黎明前派出二十多架無人機和發射導彈，攻擊烏首都基輔和黑海城市奧德薩，無人機的殘骸寫有「為克里姆林宮」的俄語。另外，赫爾松周三遭炮彈攻擊釀23死。