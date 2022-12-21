俄「開膛手婆婆」刺斃29歲孫媳婦再分屍 取內臟餵狗 頭顱丟水庫

俄羅斯發生一宗駭人倫常兇殺案，66歲女子斯韋特蘭娜(Svetlana Shilyaeva)涉嫌刺斃外孫的29歲妻子尤莉亞(Yuliya Pazylova)後分屍，不但開膛剖腹把內臟挖出來餵狗，又將頭顱和盆骨部分丟棄水庫，因行徑冷血，被傳媒冠以「開膛手婆婆」(granny ripper)綽號。

英國《每日郵報》引述當地傳媒報道，案發於莫斯科以南約165公里的工業城鎮圖拉(Tula)，斯韋特蘭娜是退休病理學家，曾任職莫斯科著名的Sklifosovsky Institute醫院，案發於大約兩月前，斯韋特蘭娜回答調查員盤問時，稱「我怎樣殺她？很簡單」，便供稱她趁孫媳婦尤莉亞在浴室洗澡時，從廚房取出一把刀將她刺斃，「首先在她的腹部和膝部各捅一刀，她就倒下，再在心臟補多一刀」。

她說，之後便肢解屍體，內臟餵狗，頭部和盆骨丟進一處水庫，剩餘的部分則丟棄在圖拉市各處。