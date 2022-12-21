俄「開膛手婆婆」刺斃29歲孫媳婦再分屍 取內臟餵狗 頭顱丟水庫

俄羅斯發生一宗駭人倫常兇殺案，66歲女子斯韋特蘭娜(Svetlana Shilyaeva)涉嫌刺斃外孫的29歲妻子尤莉亞(Yuliya Pazylova)後分屍，不但開膛剖腹把內臟挖出來餵狗，又將頭顱和盆骨部分丟棄水庫，因行徑冷血，被傳媒冠以「開膛手婆婆」(granny ripper)綽號。
英國《每日郵報》引述當地傳媒報道，案發於莫斯科以南約165公里的工業城鎮圖拉(Tula)，斯韋特蘭娜是退休病理學家，曾任職莫斯科著名的Sklifosovsky Institute醫院，案發於大約兩月前，斯韋特蘭娜回答調查員盤問時，稱「我怎樣殺她？很簡單」，便供稱她趁孫媳婦尤莉亞在浴室洗澡時，從廚房取出一把刀將她刺斃，「首先在她的腹部和膝部各捅一刀，她就倒下，再在心臟補多一刀」。
她說，之後便肢解屍體，內臟餵狗，頭部和盆骨丟進一處水庫，剩餘的部分則丟棄在圖拉市各處。
婆婆對殺人供認不諱
報道指，斯韋特蘭娜與丈夫、外孫和孫媳婦尤莉亞同住，韋特蘭娜與尤莉亞一向關係惡劣，經常吵架，事發前又「吵大鑊」，導致斯韋特蘭娜的丈夫搬離家中，她因而對尤莉亞心生怨恨。案發之後一天，她告訴女兒，尤莉亞「以後不會再煩擾我們了」，稱她無故失蹤。
直至兩個月後，斯韋特蘭娜過不到測謊，殺人罪行才敗露。警方也在其住所發現血漬樣本，此時她不得不承認，「對，我殺了她並分屍，把部分屍體藏起來」。警方以涉嫌謀殺將斯韋特蘭拘押，案件已排期於明年2月15日在法院審理。報道指，一旦罪成，最高刑罰為監禁15年。